Chiara Ferragni a Napoli: quali sono i luoghi iconici che ha visitato in una sola sera Chiara Ferragni è volata a Napoli ed è lì che trascorrerà il weekend. Quali sono i luoghi iconici della città che ha visitato in una sola sera? Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni non ha ancora dato il via alle ferie estive ma, nonostante ciò, praticamente ogni weekend si sta concedendo una "fuga" fuori città, così da staccare la spina dalla normale routine quotidiana. Lasciatasi alle spalle il momento difficile vissuto lo scorso anno tra la separazione da Fedez e lo scandalo dei pandori, ora ha ritrovato la serenità e si gode la “nuova vita” senza rimpiangere nulla del passato. Se in settimana aveva trascorso le giornate tra ufficio, uscite con gli amici e gender reveal della best friend Veronica Ferraro, con l’arrivo del venerdì si è messa in volo e ha raggiunto Napoli: ecco quali sono i luoghi iconici della città che ha visitato in in sola sera.

L'arrivo a Napoli di Chiara Ferragni

Perché Chiara Ferragni è partita alla volta di Napoli? Come lei stessa ha specificato sui social, nelle prossime ore parteciperò al matrimonio di due amici (dei quali però al momento non ha rivelato l’identità).

L'aperitivo in hotel

Arrivata in shorts di jeans e canotta, ha prima ricevuto in regalo da NSS edicola la t-shirt con la scritta "J'Adore Napoli", poi si è subito concessa una Peroni ghiacciata in hotel, lasciandosi immortalare sullo sfondo di uno dei palazzi storici del centro partenopeo.

Chiara Ferragni a Napoli

Poco dopo è andata a cena da Concettina ai tre Santi, il noto ristorante nel cuore del quartiere Sanità, dove ha mangiato la pizza e alcuni antipasti a base di prodotti tipici con basilico aggiunto sul momento.

La cena da Concettina ai Tre Santi

Il tour in vespa tra largo Maradona e l'acquafrescaio

La serata napoletana di Chiara Ferragni non è finita qui. Dopo cena ha fatto un mini tour della città a bordo di una vespa, partendo da via Foria, la strada che porta al MANN, per arrivare sui quartieri spagnoli, per la precisione all’iconico murales di Maradona diventato “La Mecca” di tutti i tifosi che hanno festeggiato il quarto scudetto.

Chiara Ferragni a Largo Maradona

Il giro in centro si è concluso con una visita all’acquafrescaio con tanto di “degustazione” della classica limonata “a cosce aperte”, definita super iconica dalla stessa Chiara. Quali saranno i prossimi luoghi simbolo di Napoli che l'imprenditrice visiterà durante il weekend in città?

Chiara Ferragni dall'acquafrescaio