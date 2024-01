Chiara Ferragni riappare sui social: a Capodanno 2024 veste di rosso in coordinato con Vittoria Chiara Ferragni è tornata sui social durante i festeggiamenti per Capodanno 2024 (anche se solo per qualche secondo nelle Stories di Fedez). Per dare il via al nuovo anno si è vestita in coordinato con la piccola Vittoria: ecco i look rossi di mamma e figlia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

327 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni si è presa una temporanea ma drastica pausa dai social dopo essere stata coinvolta nel caso pandori Balocco. Inizialmente aveva commentato l'accaduto con un lungo post condiviso in cui spiegava che si era trattato di un errore di comunicazione, poi, quando la questione si è ingigantita, si è vista costretta a diventare protagonista di un video di pubbliche scuse. Da allora ha fatto perdere le sue tracce, diventando "invisibile" anche negli adorabili video con Leone e Vittoria postati da Fedez a Natale. Nella notte di Capodanno 2024, però, le cose sono cambiate: l'imprenditrice per qualche secondo ha posato nelle Stories del marito insieme alla secondogenita: ecco le foto.

Chiara Ferragni nelle Stories di Fedez a Capodanno

Niente vacanze esotiche o resort di lusso, i Ferragnez hanno deciso di trascorrere Capodanno 2024 a casa in compagnia dei figli e di alcuni amici. Certo, la nuova abitazione a City Life tra stanza giochi e sala cinema non ha nulla da invidiare agli hotel a 5 stelle, ma è chiaro che si tratta di una vera e propria novità per la famiglia italiana più famosa dei social (che, al contrario, in occasioni come questa non ci pensa su due volte a organizzare vacanze da sogno).

Chiara Ferragni compare nelle Stories di Fedez

La cosa che in pochi si aspettavano è che Chiara Ferragni sarebbe tornata sui social poco dopo la mezzanotte. È comparsa per qualche minuto nelle Stories di Fedez e lo ha fatto di proposito, visto che guarda dritto in camera, rivelando anche il look in coordinato con Vittoria scelto per la serata.

Leggi anche Quanti follower ha perso Chiara Ferragni: il valore del suo profilo Instagram dopo il caso Balocco

Vittoria in paillettes rosse per Capodanno

Vittoria in paillettes, Chiara Ferragni con i cut-out

Nella notte di Capodanno Fedez si è divertito a realizzare dei video divertenti con la piccola Vittoria. Al motto di "Questo è il look della Iaia a Capodanno ed è un look alla Valeria Marini anno 1999", il rapper si è immortalato con la bimba, apparsa splendida in uno scintillante outfit total red. Ha indossato un abitino a sacchetto tempestato di paillettes rosse, abbinato a calze coprenti e ballerine di vernice Gucci in tinta.

Chiara Ferragni e baby Vittoria in coordinato

All'improvviso nella clip ha fatto una breve apparizione anche Chiara Ferragni, che si è limitata a guardare la scenetta divertita. Cosa indossava? Un vestito coordinato a quello della figlia, per la precisione un modello a tubino con maniche lunghe, gonna midi, cut-out sul busto e un intreccio sul seno. Collant velati, pumps nere a punta e capelli sciolti e ondulati: Chiara avrà così preannunciato il suo ritorno sui social?