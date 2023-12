Leone e Vittoria come due principini per il Natale in famiglia: le foto di papà Fedez Fedez è tornato sui social dopo lo scandalo dei pandori Balocco che ha coinvolto sua moglie Chiara Ferragni. Ha documentato alcuni dolci momenti natalizi, concentrandosi soprattutto sui piccoli Leone e Vittoria: ecco i loro look da principini scelti per scartare i regali alla vigilia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

A pochi giorni dall'inizio delle feste Chiara Ferragni è stata travolta dallo scandalo mediatico generato dal caso pandoro Balocco: dopo il video di pubbliche scuse in tuta, ha poi deciso di chiudersi in un insolito silenzio social, facendo letteralmente perdere le sue tracce ed evitando ogni ulteriore polemica. Sebbene l'imprenditrice non abbia fatto alcuna eccezione neppure per Natale, è stato il marito Fedez a ricominciare a postare, documentando dei dolci momenti trascorsi con i figli tra la vigilia e il 25 dicembre. Stando alle indiscrezioni, i due hanno cambiato i loro piani all'ultimo minuto: hanno annullato la vacanza in montagna in programma ed sono rimasti a Milano con Leone, Vittoria e Paloma, il cagnolino che di recente è entrato in casa Ferragnez.

Il Natale milanese dei Ferragnez

Fedez è tornato sui social dopo alcuni giorni di silenzio e ha ricominciato a documentare parte della sua quotidianità, stando però bene attendo a non mostrare la moglie Chiara Ferragni, che a quanto pare ha deciso di prendersi una pausa dai riflettori dopo lo scandalo dei pandori Balocco. Sebbene i due abbiano rinunciato alla vacanza di lusso sulla neve con il resto della famiglia, sono riusciti lo stesso a rendere il loro Natale speciale. Sono rimasti nella nuova casa milanese, approfittandone per trascorrere delle dolci serate con i piccoli Leone e Vittoria. A farla da protagonista nelle Stories del rapper è stata la secondogenita, che sotto l'albero ha trovato un maxi Cicciobello Bua, diventato ormai il suo nuovo giocattolo preferito.

I look natalizi di Leone e Vittoria

I look natalizi di Leone e Vittoria

Cosa hanno indossato i baby Ferragnez per Natale? La mamma e il papà li hanno trasformati in due principini, immortalandoli adorabili sotto il maxi albero addobbato. Leone ha indossato una camicia da lord a righine bianche e azzurre e un paio di jeans scuri e leggermente strappati, completando il tutto con dei calzini a tema natalizio. Per Vittoria, invece, è stato scelto il total white con un lungo abitino di tulle decorato con ricami piumati sulla gonna e cristalli scintillanti sul bustier. Per proteggersi dal freddo la bimba ha usato delle calzamaglie in tinta e un tenerissimo cardigan di lana con dei fiocchi sulle maniche. A Fedez è bastato semplicemente un cuore rosso per documentare quelle dolcissime scene, a prova del fatto che, al di là di ogni tipo di scandalo, i figli rimangono l'unica sua priorità.

Leggi anche Perché il caso Ferragni-Balocco può cambiare il modo di fare beneficenza sui social