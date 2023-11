Ferragnez, l’albero di Natale nella nuova casa è già pronto: decori rosso e oro e centinaia di luci I Ferragnez sono pronti per festeggiare il Natale nella nuova casa. Sebbene non abbiano ancora traslocato, hanno già addobbato l’albero in salotto: ecco i colori scelti per quest’anno.



Manca ancora più di un mese al Natale ma sia i social che le strade cominciano a essere letteralmente invase dalla magica atmosfera delle feste tra luci scintillanti, festoni e idee regalo originali. I Ferragnez non si sono lasciati cogliere impreparati e, come ormai da tradizione da quando sono nati i piccoli Leone e Vittoria, hanno seguito la mania più gettonata del momento per essere felici: addobbare l'albero di Natale con largo anticipo. Naturalmente lo hanno fatto nella nuova casa, lasciando intendere che quando cominceranno le festività si saranno già trasferiti: ecco le foto delle meravigliose decorazioni in rosso e oro che rendono ancora più sofisticato il maxi salotto dell'abitazione a City Life.

Il primo albero di Natale nella nuova casa

"Non ci siamo ancora trasferiti, ma abbiamo già l'albero di Natale dei nostri sogni nella nuova casa", sono state queste le parole usate da Chiara Ferragni sui social per mostrare gli addobbi natalizi scelti per quest'anno. Al momento non si conosce ancora la data esatta del trasloco ma è certo che prima dell'inizio delle feste la famiglia darà il via alla sua "nuova vita".

L’albero di Natale in casa Ferragnez

L'imprenditrice ha dunque pensato bene di "anticipare i tempi", così da sentire la magia del Natale fin dai primi giorni dopo il trasferimento. Ancora una volta si è affidata a Vincenzo Dascanio, flower design con cui collabora dai tempi del matrimonio con Fedez e che anche in questa occasione ha dato vita a qualcosa di magico. L'albero di Natale è enorme, la sua punta tocca praticamente il soffitto: è andato ad arricchire il salotto della nuova abitazione, per la precisione è stato posizionato davanti a una delle vetrate che danno sulla terrazza.

Leone e Vittoria sullo sfondo dell’albero di Natale

I Ferragnez scelgono addobbi tradizionali

Come è stato addobbato il primo albero di Natale della nuova casa dei Ferragnez? Niente nuance sopra le righe o addobbi futuristici, Chiara e Vincenzo Dascanio hanno puntato sulla tradizione del rosso e oro ma con qualche pallina a righe red&white che ricordano i classici bastoncini di zucchero. Non sono mancati i rametti di agrifoglio con le bacche rosse, i fiocchi in tinta e dei fili di perle.

L’albero di Natale illuminato

Alla base dell'albero, inoltre, sono state aggiunte altre decorazioni a tema, dai maxi pacchetti regalo agli orsetti di peluche in versione Babbo Natale, fino ad arrivare a dei cavallucci a dondolo e ai soldatini dello Schiaccianoci di diverse dimensioni. A rendere il tutto ancora più spettacolare sono state le centinaia di lucine led dorate. Insomma, per i Ferragnez il Natale è già arrivato e, complice il fatto che verrà festeggiato nella casa dei sogni, sarà sicuramente magico.