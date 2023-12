Fedez passa il Natale a casa con i figli, mistero su Chiara Ferragni: la sua famiglia è in montagna Nella notte della Vigilia di Natale Fedez è tornato su Instagram dopo giorni di assenza a causa dello scandalo del pandoro Balocco che ha travolto Chiara Ferragni. Con lui ci sono Leone e Vittoria, ma non si mostra l’imprenditrice, che non è chiaro se abbia raggiunto le sorelle in montagna per le feste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Giulia Turco

Dopo una settimana di assenza sui social, occhi puntati sul Natale in casa Ferragnez. C’è chi era pronto a scommettere che le tradizionali vacanze di famiglia in montagna quest’anno sarebbero saltate per via dello scandalo mediatico generato dal caso pandoro Balocco che ha travolto l’imprenditrice a pochi giorni dalle feste. In parte è andata così, almeno per Fedez che ha trascorso il Natale a Milano insieme alla figlia Vittoria e al figlio Leone.

Fedez trascorre il Natale a Milano

Nella notte della Vigilia di Natale Fedez è tornato su Instagram dopo giorni di assenza, raccontando ai suoi fan di essere al palco insieme a Paloma, il cucciolo a quattro zampe che di recente si è aggiunto alla loro famiglia. Ormai è sera nelle stories caricate dal rapper, in cui compare anche il padre Franco, e così la Vigilia di Natale trascorre tranquilla a Milano, lontano dagli chalet promessi qualche giorno prima. Vittoria fremente davanti all’albero allestito in casa, mentre attende di scartare i regali, poi sempre la piccola che il giorno seguente si “accontenta” di qualche canzoncina di Natale mangiando frutta nell’appartamento di City Life. Poi i giochi insieme al fratellino Leone, ma nessuna traccia di Chiara Ferragni. Ci si chiede dunque se l’imprenditrice digitale sia rimasta a Milano con il marito, oppure se abbia preferito unirsi alla sua famiglia, che comunque ha deciso di partire per la montagna. Natale sulla neve come previsto per le sorelle Valentina e Francesca Ferragni, con i rispettivi compagni. Nessuna traccia invece della mamma Marina Di Guardo, che come l’influencer preferisce il silenzio social.

Quali erano i piani dei Ferragnez per il Natale

Che i piani dei Ferragnez per le feste siano cambiati dopo il caso Balocco è evidente. Per altro pochi giorni prima che venisse sollevato il polverone, Fedez aveva anticipato ai suoi fan di avere in programma come ogni anni una vacanza sulla neve. “Natale a casa? Ragazzi, ma che domanda mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni posso passare il Natale a casa?”, aveva risposto alla curiosità dei suoi follower. "Abbiamo escursione con le moffole, sci, sci della Vitto, un'altra escursione, cinquemila chalet già prenotati e altre quattro experiences. Tutto questo solo il primo giorno”, aveva fatto sapere. “Io rimarrei volentieri a casa”, aveva concluso. Insomma, desiderio esaudito.