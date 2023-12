Fedez: “Natale a casa? Ho sposato Chiara Ferragni abbiamo escursioni, cinquemila chalet prenotati” Fedez ha risposto ad alcune domande rivoltegli durante una diretta social. La risposta alla domanda su dove trascorrerà il Natale è piuttosto eloquente.

A cura di Ilaria Costabile

140 CONDIVISIONI condividi chiudi

Durante una diretta su Instagram, Fedez ha risposto alle domande rivoltegli da alcuni fan, curiosi di sapere anche cosa avrebbe fatto il rapper durante le vacanze natalizie. Qualcuno, ingenuamente, ha pensato che la famiglia Lucia-Ferragni potesse trascorrere il Natale a casa, ma il giudice di X Factor ha invece raccontato che i programmi sono ben altri.

Il Natale di Fedez e Chiara Ferragni

Sebbene siano entrati da poco tempo nella nuova grande e lussuosa casa a Milano, non è lì che passeranno le feste Fedez e la sua famiglia, a chi gli ha posto questa domanda il rapper ha risposto palesandogli un dato di fatto: "Natale a casa? Ragazzi, ma che domande mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni, posso passare il Natale a casa?". Un po' in maniera ironica, forse anche leggermente iperbolica, ha aggiunto ulteriori dettagli in merito ai suoi programmi natalizi che, a quanto pare, non contemplano affatto la dimensione casalinga:

Abbiamo escursione con le moffole, sci, sci della Vitto, un'altra escursione, cinquemila chalet già prenotati e altre quattro experiences. Tutto questo solo il primo giorno.

Qualcuno, durante la diretta, ha ironizzato sul fatto che queste attività siano prevalentemente da ‘ricchi' e Fedez ha precisato: "No ragazzi, non è questione di essere ricchi. Mia moglie era così anche da giovane, credo. Puoi uscire e fare delle passeggiate. Io rimarrei volentieri a casa".

Leggi anche Vittoria Ferragni si trasforma in un adorabile elfo di Babbo Natale

Dove trascorreranno le vacanze di Natale

Fedez ha dichiarato di non sapere quale sarebbe stata la meta di quest'anno: "Non lo so raga, non mi interessa" ha precisato, quindi bisognerà aspettare ancora qualche giorno per vedere dove saranno diretti quest'anno. Nel 2022, infatti, avevano trascorso il Natale in un lussuoso resort sulle Dolomiti, ovviamente con le rispettive famiglie al seguito e anche l'anno precedente la montagna era stata la meta prediletta della coppia e dei bambini.