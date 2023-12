Capodanno a casa per i Ferragnez: Vittoria gioca con Fedez travestita da Pikachu Mentre il profilo di Chiara Ferragni tace dopo lo scandalo Balocco, è Fedez ad aggiornare i fan sui social. Sembra che la famiglia, dopo aver optato per trascorrere il Natale a Milano, rimarrà a casa anche per l’ultimo dell’anno, godendosi un po’ di tempo assieme ai figli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Fedez insieme con Vittoria

Non sembrano esserci in programma viaggi per la famiglia Ferragnez. A seguito dello scandalo del pandoro Balocco gli account social dell'influencer sono silenziosi da giorni e gli unici aggiornamenti vengono dal profilo Instagram di Fedez. Dalle storie pubblicate dal rapper risulta che la famiglia abbia scelto di rimanere a casa per le feste natalizie, dopo aver passato il 25 dicembre a Milano, i programmi non sono cambiati nemmeno per capodanno. Nessuna vacanza extra lusso, quindi per i Lucia-Ferragni che potrebbero passare l'ultimo dell'anno nel nuovo attico di City Life.

Fedez insieme con Vittoria

Il basso profilo della famiglia Ferragnez

Nelle ultime settimane le apparizioni sui social network si sono ridotte al minimo. Dopo il video di scuse di Chiara Ferragni (che non è andato esente da critiche), il suo account tace. Nel mentre a postare qualche immagine e il marito che ha condiviso alcuni momenti di quotidianità il giorno di Natale come l'apertura dei regali di Leone e Vittorio. Lo stesso vale anche per il periodo di Capodanno, nessuna fuga in montagna né all'estero per i quattro che rimangono a Milano tra le visite di amici e parenti.

Uno scatto di Leone e Paloma postato da Fedez

Il cantante, dopo aver condiviso una serie di video che vedevano come protagonista sua nonna, è tornato a casa per trascorrere la serata assieme ai bambini, protagonisti dei suoi profili social. Vittoria, la più piccola, ama i travestimenti e, dopo aver giocato con il vestito di Elsa del film Disney Froze e da principessa Peach di Super mario, si è trasformata in un Pokémon, in Pikachu nello specifico. Con la tutina gialla e con tanto di trucco a tema sul viso, la bambina gioca assieme al padre, aiutandolo a "sconfiggere i mostri".