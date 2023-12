Natale a casa di Chiara Ferragni e Fedez: il regalo per la piccola Vittoria I Ferragnez sono assenti da giorni, dai social. Il rapper si sta limitando a condividere solo pochi momenti di quotidianità coi figli, come l’apertura dei regali di Natale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Prosegue il silenzio social dei Ferragnez, ormai poco presenti online da diversi giorni. In seguito all'esplosione del caso Balocco la coppia ha deciso di ridurre al minimo l'esposizione mediatica e si sono visti pochissimo anche in pubblico: giusto una passeggiata a Parco Sempione. L'imprenditrice non si fa vedere sui social dalla pubblicazione del video di scuse, in cui ammetteva un errore di comunicazione nella gestione della vicenda del pandoro, iniziativa lanciata l'anno scorso e diventata ora oggetto di un'indagine da parte della Procura. Solo Fedez sta continuando a comunicare con fan e follower attraverso Instagram e TikTok: si tratta per lo più di momenti di vita quotidiana coi figli (anche lì sua moglie è sempre assente). Insomma, sicuramente è un Natale diverso, segnato da una crisi che sta minacciando la carriera dell'imprenditrice e la serenità familiare.

Il Natale dei Ferragnez

I Ferragnez, come ogni anno, avevano in programma di trascorrere le festività in montagna. Il tornado che li ha travolti, però, li ha costretti a fare dietrofront e per ora è partita solo Francesca Ferragni, col marito e il figlio. L'imprenditrice e Fedez (coi figli Leone e Vittoria) sono da giorni chiusi nella loro casa milanese, quella in cui si sono trasferiti poco prima che esplodesse il caso Balocco. La faccenda legale sarebbe in manco a una task force composta da ben due studi legali, assieme a un'agenzia di comunicazione e web reputation.

Per quanto riguarda invece la sfera privata, l'unico che continua a farsi vedere online è Fedez. Hanno ridotto al minimo foto e storie anche la mamma di Chiara Ferragni e le sue sorelle. Il rapper sta cercando di mantenere una parvenza di normalità: nei suoi contenuti non si respira aria di crisi, ma c'è solo la quotidianità familiare di persone come tante, che in questi giorni hanno festeggiato il Natale. E come ogni Natale che si rispetti, non sono mancati tanti regali, soprattutto per i piccoli di casa.

Cosa ha trovato Vittoria sotto l'albero

Come tutti i bambini, anche Vittoria e Leone amano il Natale e si sono divertiti moltissimo a scartare i regali portati da Babbo Natale. La secondogenita sotto l'albero ha trovato una bambola con cui ha immediatamente cominciato a giocare e Fedez non ha resistito e ha realizzato un piccolo video condiviso sui social, uno dei pochi di questi giorni. Nella clip si vede Vittoria giocare con una bambola che ha la febbre, è malata. Il bambolotto viene fornito in dotazione con un kit da dottore, con stetoscopio, flaconcini che simulano quelli delle medicine, siringhe finte. La bimba, rendendosi conto della febbre di Cicciobello Bua, però, non ha empatizzato molto con lui. Invece di coccolarlo e farlo guarire, ha semplicemente spento l'interruttore posteriore per spegnerlo e farlo smettere di piangere!