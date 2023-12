Francesca Ferragni sulla neve: Edoardo è adorabile in versione orsetto col cappuccio di peluche Mentre Chiara Ferragni è barricata in casa, chiusa nel suo silenzio social, la sorella Francesca è in montagna col marito e il figlio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Non è un Natale all'insegna della serenità, in famiglia Ferragni. Il caso Balocco che ha travolto l'imprenditrice sta avendo ripercussioni anche sul resto della famiglia, che si è chiusa in un prolungato silenzio social. Chiara Ferragni è ormai assente del tutto da giorni, Fedez condivide unicamente momenti di quotidianità familiare coi figli. Poco presenti anche la madre (Marina Di Guardo) e l sorelle dell'influencer, Valentina e Francesca. La prima sembra stia trascorrendo queste festività col fidanzato Matteo Napoletano. La seconda ha lasciato Milano ed è partita alla volta della montagna.

Francesca Ferragni sulla neve

La montagna di questi tempi è una delle mete più gettonate per weekend, brevi vacanze, gite fuori porta. I Ferragnez in particolare amano molto la neve e solitamente si riuniscono ad alta quota, quando c'è da festeggiare Natale e Capodanno. Quest'anno, però, le cose sono molto diverse dal precedente. A Natale 2022 l'imprenditrice, Fedez e i figli (Leone e Vittoria) avevano trascorso qualche giorno in un lussuoso resort sulle Dolomiti. Stavolta sono chiusi nella casa di Milano, quella in cui si erano trasferiti poco prima che esplodesse lo scandalo.

Francesca Ferragni ha scelto di partire ugualmente, anche se pur condividendo sui social con fan e follower molte foto della vacanza, non ha specificato dove si trova. Con lei ci sono il marito Riccardo Nuicoletti e il piccolo Edoardo. Stavolta, a differenza dell'anno scorso, non ci sono le zie a coccolarlo e a farlo giocare. Il piccolo, però, si sta ugualmente divertendo molto sulla neve coi genitori.

Piumini pesanti, tute imbottite, felpe, cappelli di lana, occhiali da sole: i look dei tre sono coordinati e in perfetto stile montano, adatto a lunghe passeggiate nei sentieri innevati. Ovviamente a rubare la scena è il piccolo Edo, adorabile con gli stivaletti di pelo e un morbido cappellino di peluche che lo fa somigliare a un piccolo orsacchiotto. "Edo delle nevi" lo ha ribattezzato la mamma.