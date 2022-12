Il primo Natale di Edoardo: il figlio di Francesca Ferragni con il bavaglino “rock” Francesca Ferragni passerà Natale con le sorelle in montagna: Chiara Ferragni e Fedez potranno fare gli zii a tempo pieno giocando con il nipotino Edoardo.

Beatrice Manca

La famiglia Ferragnez al completo è partita per trascorrere Natale in alta quota: Chiara Ferragni e Fedez, insieme ai bambini, sono stati raggiunti da Valentina Ferragni e da Francesca Ferragni insieme al futuro marito Riccardo Nicoletti. Questo per Francesca è un Natale speciale: il primo da mamma del piccolo Edoardo, che passerà le feste coccolato da zie e cugini.

Baby Edoardo con il bavaglino dei Metallica

L'influencer Chiara Ferragni ha documentato ogni momento della vacanza sui social: dagli allenamenti con le sorelle alle sciate con Fedez (camuffato da un passamontagna rosa) fino ai momenti di relax nella piscina della spa con i bimbi. In questi giorni avrà la possibilità di fare la zia a tempo pieno con il piccolo Edoardo.

Edoardo con il bavaglino dei Metallica

Il bimbo è nato lo scorso 22 giugno e da subito è stato coccolato dalle zie Chiara e Valentina, che lo hanno riempito di regali, tutine e bavaglini. L'ultimo aggiunto alla collezione? Quello "rock" dei Metallica, abbinato a una tutina orsetto color caffé.

Fedez gioca a fare il dj con Edoardo

Il piccolo Edoardo ha una passione precoce per la musica? Sembrerebbe di sì: lo zio Fedez, il rapper di famiglia, si è divertito a improvvisare una consolle da dj per il nipotino con due piatti al posto dei dischi e un paio di cuffie giganti sulle orecchie. Non è adorabile? Chissà cosa riceverà stanotte da Babbo Natale!