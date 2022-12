Fedez con il passamontagna rosa: “Ottimo modo per non farsi riconoscere” Chiara Ferragni e Fedez si sono goduti una mattinata sulle piste da sci, dove Fedez ha sfoggiato l’accessorio must dell’inverni 2023.

A cura di Beatrice Manca

I Ferragnez passeranno un bianco Natale: Chiara Ferragni è partita per la montagna insieme al marito e ai figli e ha approfittato di una mattinata di sole per divertirsi sulle piste da sci con Fedez. Questa volta è stato lui a rubare la scena per il look più originale. Prima di lasciare l'hotel infatti Fedez ha pubblicato alcune storie con un originale passamontagna insieme a Chiara Ferragni: "Non approvi?"

Fedez scia con tuta e casco firmato

Cosa c'è di meglio che una mattinata sulle piste da sci per prepararsi a festeggiare Natale? Fedez e Chiara Ferragni si sono ritagliati una mattinata da soli, all'insegna dello sport e del romanticismo. La coppia ha poi condiviso sui social le foto ad alta quota, in cui sfoggiano tute da sci total black, occhiali a mascherina e caschi "gemelli". A firmare i dettagli di stile è Prada, uno dei brand più amati della coppia.

Chiara Ferragni con occhiali Louis Vuitton e Fedez con giacca e casco Prada

Il balaclava "teschio" di Fedez

Mentre Chiara Ferragni ha completato il tutto con una visiera firmata Louis Vuitton, Fedez ha aggiunto al look un accessorio originale: un balaclava, la tendenza dell'inverno 2022 che non accenna a passare di moda. Il rapper lo ha scelto grigio chiaro con vistosi disegni rosa acceso che ricreano l'immagine spettrale di un teschio o di una maschera di Halloween.

Fedez

Il rapper nel video spiega: "Un ottimo modo per non essere riconosciuti", mentre la moglie Chiara Ferragni lo guarda perplessa. "Non fa così freddo", risponde lei perplessa, prima di esortarlo a uscire. Scommettiamo che sarà l'accessorio più desiderato della stagione sciistica 2023?