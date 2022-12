Chiara Ferragni parte per la montagna: le vacanze di Natale cominciano con il look denim on denim Chiara Ferragni è in partenza per la montagna, è lì che passerà le vacanze di Natale in famiglia. Per affrontare il viaggio non ha rinunciato allo stile e ha puntato tutto su un look denim on denim.

A cura di Valeria Paglionico

Per Chiara Ferragni le vacanze di Natale sono ufficialmente cominciate. Dopo aver organizzato aperitivi e cene per dare gli auguri ad amici e colleghi, ora è pronta per godersi queste giornate magiche in famiglia. L'avevamo lasciata mentre mostrava la dolcissima ghirlanda appesa fuori la porta di casa, mentre stamattina è partita per la montagna (anche se per il momento non ha ancora specificato la location precisa) ed è lì che passerà il weekend natalizio col marito Fedez e con i figli Leone e Vittoria. Per affrontare il viaggio ha puntato tutto sulla comodità, anche se non ha rinunciato al glamour: ecco qual è la tendenza che ha rilanciato per l'inverno 2023.

Il look da partenza di Chiara Ferragni

I Ferragnez passeranno il Natale 2022 in montagna e, come da tradizione, di sicuro documenteranno tutto sui social con foto, Stories e video. Poco prima di partire Chiara Ferragni ha concesso ai followers il "fit check" di rito, immortalandosi con un selfie nella sua enorme cabina armadio per rivelare il look scelto per la partenza. Cosa ha indossato per stare comoda ma senza rinunciare allo stile? Ha abbinato jeans su jeans, rilanciano una delle manie più gettonate degli ultimi anni. Sebbene a primo impatto il suo outfit possa sembrare un po' troppo primaverile per questi tempi, ha aggiunto anche un tocco sparkling dal mood natalizio.

Il look denim su denim di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni rilancia il trend jeans su jeans

Per lanciare il trend denim on denim Chiara Ferragni ha abbinato due capi di jeans dello stesso lavaggio. Ha indossato un paio di pantaloni a sigaretta a vita bassa e una camicia oversize coordinata, per la precisione un modello Levi's tempestato di micro cristalli che ha portato all'interno dei pantaloni. Per completare il tutto ha scelto un maglioncino a collo alto beige, ovvero dello stesso colore delle sneakers raso terra. Sullo sfondo ci sono un trolley Dior e una Birkin bag di Hermès, anche se al momento non è chiaro se abbia portato gli accessori con sé. Insomma, a quanto pare la vacanza natalizia dell'imprenditrice sarà all'insegna del fashion: cosa sfoggerà nel giorno di Natale?