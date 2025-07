Come è fatta la rosa più cara al mondo che costa 4500 euro

Una rosa può costare 4500 euro? Sì, perché ovviamente non è quella che si acquista presso un qualunque fioraio, da regalare per un'occasione speciale. Questa è realizzata da una delle più importanti Maison del lusso, che l'ha portata in passerella nel corso dell'ultima sfilata di Parigi, uno show particolarmente importante e simbolico: è quello con cui Demna Gvasalia ha salutato Balenciaga mostrando al mondo la sua ultima collezione, la Haute Couture Autunno/Inverno 25-26. È finita un'era, per la Casa di moda.

Che cos'è la rosa di Balenciaga

Il designer l'anno scorso ha infranto una regola non scritta: quella che vuole i prezzi delle collezioni d'Alta Moda assolutamente top secret e riservati. Lui li ha invece esposti sul sito ufficiale, un gesto di rottura e senza precedenti nell'universo della Couture. Lo ha rifatto anche stavolta. Il fiore in questione è proprio un pezzo della collezione presentata pochi giorni fa a Parigi.

Senza tradire la sua vocazione alla provocazione, Demna ha portato in passerella i suoi inconfondibili capi dalle linee "drammatiche", le sue linee oversize, le silhouette destrutturate, che nulla hanno a che vedere con quelle classiche, tradizionali, canoniche dell'Alta Moda. Lo stilista ama molto giocare con gli accessori: maxi bag a mo' di porta abiti o che ricalcano le valigette anni '80, per esempio. E poi ci sono le spille a forma di fiore.

Come è fatta la spilla Flower

La spilla Flower è fatta di seta, in due colori: rossa e bianca. Tra i materiali di realizzazione ci sono anche carta velina, plastica, ottone e acciaio inossidabile. È una creazione artigianale unica, in cui materiali di riciclo e tessuti di scarto si combinano per trasformarsi in una preziosa opera d'arte d'Alta Moda.

È la dimostrazione che anche dietro i materiali più semplici ci può essere esclusività, arte e bellezza. Ogni elemento della spilla è unico, essendo realizzata a mano a Parigi (dalla Maison Lemarié e William Amor): ogni singolo pezzo richiede 65 ore di lavoro. Per questo costa 4500 euro.