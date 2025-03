Il dettaglio nascosto nei capelli di Beatrice Borromeo: il significato della spilla da 100mila euro

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Nel weekend è andato in scena il Ballo della Rosa 2025, l'evento organizzato presso la Sala delle Stelle dello Sporting Monte Carlo che ogni anno riunisce la Royal Family del Principato di Monaco. L'obiettivo è sostenere la Fondation Princesse Grace, un'associazione che finanzia la ricerca pediatrica, ma i rappresentanti della corte reale ne approfittano per sfidarsi a colpi di stile. La principessa Charlene ha incantato tutti con un sinuoso abito di pizzo, Charlotte Casiraghi ha optato per un look gioiello, mentre Beatrice Borromeo ha optato per il rosso fuoco. In quanti hanno notato l'acconciatura "preziosa" di quest'ultima?

Chi ha firmato l'abito rosso di Beatrice Borromeo

Da sempre appassionata di moda, anche in questa occasione Beatrice Borromeo non ha deluso le aspettative dei fan in fatto di stile, anzi, ha dato prova del fatto che si può essere super glamour anche con estrema semplicità. Per partecipare al tradizionale Ballo della Rosa si è affidata a Dior, Maison con cui da sempre condivide un legame speciale e che le ha permesso di sfoggiare un look vintage della collezione Haute Couture Primavera/Estate 2020. Si tratta di un lungo e sinuoso abito rosso rubino, un modello interamente plissettato che cade morbido lungo la silhouette. Ha un profondo scollo a V, il bustier aderente e incrociato e delle maniche lunghissime a effetto mantello.

Beatrice Borromeo in Dior

La spilla bird di Beatrice Borromeo

A fare la differenza nel look di Beatrice Borromeo è stata l'acconciatura. Per lei niente tiare o diademi scintillanti della collezione reale, ha preferito indossare una "corona di capelli". Ha legato la chioma in un raccolto bon-ton e l'ha arricchito con un cerchietto intrecciato, la sua particolarità? Era decorato con un gioiello "da testa", ovvero una spilla di diamanti e con una gemma rosa rosa scintillante di Tiffany&Co.

Beatrice Borromeo con la spilla di Tiffany&Co.

Si chiama Bird on a Rock e raffigura letteralmente un uccello poggiato sulla roccia. Come è nata l'idea? Nel 1965 Jean Schlumberger, ispirato da una cacatua gialla avvistata durante i suoi viaggi in Asia, ha deciso di riprodurla in versione preziosa e artigianale. Ad oggi la spilla viene considerata un pezzo iconico della nota gioielleria, simbolo della maestria dei suoi maestri artigiani. Probabilmente quella indossata da Beatrice è custom ma sul sito ufficiale è in vendita una variante in oro giallo e platino al prezzo di 132.000 euro.

Spilla Bird on the Rock della collezione Schlumberger by Tiffany & Co.