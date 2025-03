video suggerito

Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi al Ballo della Rosa 2025: look haute couture per la serata caraibica Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi, sorella del marito Pierre, sono state le protagoniste del Ballo della Rosa 2025 che si è tenuto a Montecarlo: complici e inseparabili, le due hanno scelto due stili diversi per i loro look. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo

Eteree e più affiatate che mai. Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo hanno incantato tutti al Ballo della Rosa 2025, un evento centrale per l'Alta società monegasca. Si tratta di un'iniziativa benefica istituita nel 1954 dalla principessa Grace (Grace Kelly) e viene organizzato in collaborazione con la Société des Bains de mer. Si tiene nella Salle des Étoiles dello Sporting Montecarlo. Ogni anno si sceglie un tema diverso: questo il Ballo della Rosa ha ricreato le atmosfere lussureggianti dei Caraibi rappresentate già nel titolo, The Sunset Ball. A coordinare la direzione creativa dell'evento è stato il designer Christian Louboutin, ma l'attenzione era tutta rivolta su Charlotte Casiraghi, Beatrice Borromeo e la principessa Charlène di Monaco. Scopriamo chi ha firmato i look delle due reali.

Chi ha firmato i look di Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi al Ballo della Rosa

Beatrice Borromeo ha scelto un abito rosso rubino drappeggiato e plissettato con scollo a V firmato Dior Haute Couture. La giornalista e moglie di Pierre Casiraghi ha indossato una creazione della collezione Haute Couture Primavera/Estate 2020.

Beatrice Borromeo in Dior Haute Couture 2025

L'acconciatura intrecciata replicava l'hairstyle già visto in occasione della sfilata: una coda alta raccoglieva i capelli che poi si intrecciano a formare una corona.

Leggi anche Charlotte Casiraghi alla sfilata di Chanel a Parigi: icona di eleganza con lo chignon spettinato

Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi

Se la cognata ha optato per un abito rosso, Charlotte Casiraghi indossa un vestito total black smanicato con scollo a barca e un corsetto tempestato di cristalli. Si tratta di un abito della collezione Chanel Haute Couture Autunno/Inverno 2024-25: la gonna doppia è ampia e gioca con le trasparenze. Per quanto riguarda l'hair look, Charlotte Casiraghi ha sfoggiato uno chignon scomposto e leggermente spettinato che rendeva l'intera mise piuttosto contemporanea.