Charlene di Monaco in abito monospalla scintillante: look “spaziale” al Ballo della Rosa

Quest’anno il tema del Ballo della Rosa 2026 era “Galaxy Rose Ball” che ha trasformato la location in un’astronave. Look sparkling per la principessa.

Charlene di Monaco e il principe Alberto

Il Ballo della Rosa è un appuntamento annuale immancabile per i reali di Monaco, che si tiene sempre nel mese di marzo. L'edizione 2026 dell'evento di beneficenza, la settantesima, si è svolta il 21 marzo alla Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo, come sempre con lo scopo di raccogliere fondi per la Fondazione Principessa Grace. Era presente l'intera famiglia Grimaldi: il Principe Alberto II assieme alla moglie, ma anche Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo, la Principessa Carolina di Hannover (Presidente della Fondazione Principessa Grace). È arrivata persino la Principessa Akiko di Mikasa del Giappone. La Principessa Charlene di Monaco ha scelto un look scintillan.te

Il look della prin cipessa

Il Ballo della Rosa è la serata più glamour del Principato, ma non è solo una serata mondana: l'evento unisce eleganza, moda e beneficenza. Tutti i proventi delle lotterie, così come il ricavato dalle vendite di sculture e i quadri, vengono interamente devoluti alla Fondazione Principessa Grace. Il dress code riportato nella descrizione dell'evento sul sito ufficiale specifica l'obbligo di cravatta nera per gli uomini e di abito da sera per le donne. Charlene di Monaco, dunque, ha dato sfoggio di tutta la sua eleganza, confermandosi icona di stile.

Charlene di Monaco al Ballo della Rosa 2026

La principessa predilige outfit minimal e monocromatici nelle uscite pubbliche, ma solo in selezionate serate di gala punta su qualcosa di più vistoso, dal tocco sparkling. Paillettes e cristalli compaiono solo nelle occasioni di festa: il Bal de Noël del 2023 in abito silver, la tuta tempestata di dettagli scintillanti al Ballo della Rosa 2024, l'elegantissimo abito da sera indossato appena una settimana fa per un evento di beneficenza a Parigi. Per il 70esimo compleanno del Ballo della Rosa, ha indossato un abito monospalla realizzato su misura di Elie Saab, con paillettes sul corpetto, leggera plissettatura, lunga manica di chiffon trasparente simile a una mantellina.

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La principessa Charlene

Cosa è il Ballo della Rosa

Fu proprio Grace di Monaco a ideare il Ballo delle Rose, nel 1954. La Fondazione che porta il suo nome, a cui vengono destinati i proventi della serata, sostiene progetti umanitari e filantropici a favore dei bambini in difficoltà. Quest'anno, il tema della serata era "Galaxy Rose Ball", un tema spaziale e futuristico che ha trasformato la location in un'astronave, con un allestimento completato da oblò cangianti, effetti sonori e luminosi, giochi di laser. La scenografia è stata curata dallo stilista francese Christian Louboutin (a cui la principessa Carolina ha affidato la direzione artistica a partire dal 2022) in collaborazione con lo scenografo Benoît Miniou.