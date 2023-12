Charlene di Monaco madrina del Bal de Noël brilla vestita di paillettes Al tradizionale Bal de Noël del Principato di Monaco, giunto alla sua XVIII edizione, la principessa Charlene di Monaco ha scelto un look sparkling.

Le Bal de Noël è il tradizionale evento natalizio che anima il Principato di Monaco durante le feste di dicembre, un'occasione non solo di festa ma soprattutto di beneficenza. La prestigiosa serata di gala, infatti, ha uno scopo benefico e riunisce ospiti internazionali con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore della Fondation Princess Charlene, associazione molto attiva nel sostenere progetti a favore dei bambini, per educarli ai valori dello sport, in particolare quelli acquatici. La principessa, non a caso, è stata campionessa di nuoto in Sudafrica, ben prima dell'ingresso nella royal family, quindi sa bene quanto sia importante.

La principessa col look sparkling

Un look natalizio non può che essere scintillante. Cristalli, glitter, paillettes: il tema sparkling fa da filo conduttore durante le feste, perché è quello che più di tutti ispira gioia, col suo luccichìo e i suoi giochi di luce. Gli abiti e gli accessori in questo periodo sono decorati col preciso scopo di abbagliare.

Persino Charlene di Monaco, che solitamente predilige un abbigliamento più semplice seppur sempre di classe, si è lasciata conquistare dall'effetto sparkling. Già l'anno scorso, all'edizione 2022 del Bal de Noël, aveva optato per un abito da sera blu navy impreziosito da tulle e cristalli. Stavolta, in occasione della XVIII edizione che si è svoltam si è svolta nella Salle Empire dell'Hôtel de Paris, ha osato di più, scegliendo le paillettes dalla testa ai piedi.

Il look scintillante di Charlene di Monaco

Charlene di Monaco non ha resistito all'intramontabile fascino delle paillettes. Persino lei, che predilige outfit più rigorosi, ha puntato per qualcosai di scintillante, in una delle serate più importanti dell'anno, sia per il Principato che per la sua Fondazione. Sono infatti stati raccolti, grazie a un'asta, organizzata da Sotheby's, 150.000 euro a sostegno dei progetti dell'associazione, a favore della prevenzione degli annegamenti e dell'educazione dei bambini attraverso lo sport. La principessa ha indossato un abito tempestato di paillettes dalla testa ai piedi, color argento con riflessi bianco-rosati.