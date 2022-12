Charlene di Monaco incontra Babbo Natale in abito da sera: paillettes e trasparenze per il Bal de Noël Charlene di Monaco è stata la madrina della 17esima edizione del Bal de Noël organizzato dalla sua fondazione e per l’occasione ha incantato tutti col suo stile principesco. Maxi abito di tulle, paillettes e diamanti: ecco chi ha firmato il look natalizio.

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale si avvicina e sono moltissimi gli eventi a tema che vengono organizzati per darsi gli auguri poco prima di dare il via alle feste in famiglia. I reali del Principato di Monaco non fanno eccezione e, dopo aver inaugurato il maxi albero davanti a Palazzo Grimaldi, hanno lasciato spazio a cene e balli di gala che celebrano la magia di questo periodo. Lo scorso weekend, ad esempio, si è tenuta la 17esima edizione del Bal de Noël, evento di beneficenza finanziato ogni anno dalla Fondazione della principessa Charlene, ed è stato un trionfo di scintillii, musica e danza. Ad attirare le attenzioni dei media è stata proprio la monegasca, che per l'incontro con Babbo Natale ha brillato con un lungo abito di paillettes.

Il ballo di Natale a tema Italian Chic

Lo scorso weekend è stato particolarmente intenso per Charlene di Monaco: oltre a celebrare il compleanno dei suoi figli gemelli (con tanto di torte "a tema doppio"), ha anche partecipato al tradizionale Ballo di Natale organizzato dalla sua fondazione. L'evento si è tenuto all'Hermitage Hotel di Monaco con l'obiettivo di raccogliere fondi da investire su progetti per sostenere l'educazione dei bambini attraverso i valori dello sport e ha visto Charlene ricoprire i panni di madrina. Il tema di quest'anno era Italian Chic e la principessa lo ha declinato in una versione dark, chic e scintillante, sfoggiando un look che si rivelerà perfetto per le feste.

Charlene in Carolina Herrera

Il look natalizio di Charlene di Monaco

Charlene è stata la protagonista assoluta della serata di gala all'Hermitage Hotel e non solo perché sul red carpet ha posato con Babbo Natale, ha anche dimostrato di essere un'indiscussa icona fashion. Ha puntato sullo stile principesco con un lungo abito firmato Carolina Herrera, un modello in un blu navy così scuro da sembrare nero: ha una gonna voluminosa e svasata, il bustier senza maniche con del tulle trasparente sulla scollatura ed è tempestato di paillettes in tinta sul davanti. Per completare il tutto ha scelto una clutch bag nera e un cappotto di panno firmato Akris, mentre per quanto riguarda i gioielli, ha optato per qualcosa di minimal: un paio di orecchini di diamanti.