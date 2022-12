Gabriella come una geisha, Jacques è un lord: la festa di compleanno dei principini di Monaco I principini di Monaco Jacques e Gabriella hanno compiuto 8 anni e i genitori Alberto e Charlene gli hanno organizzato una festa in famiglia: ecco gli originali look sfoggiati dai gemelli.

A cura di Valeria Paglionico

Il weekend appena arrivato al termine è stato molto speciale per la famiglia reale del Principato di Monaco e non solo perché con la Festa dell'Immacolata si è dato ufficialmente il via al periodo natalizio (con tanto di maxi albero davanti a palazzo Grimaldi), i figli gemelli del principe Alberto e Charlene hanno compiuto 8 anni e sono diventati protagonisti di un adorabile party. Come da tradizione, infatti, la coppia di genitori reali non ha esitato a organizzare una festicciola in famiglia, così da celebrare al meglio l'importante traguardo raggiunto da Gabriella e Jacques: ecco cosa hanno indossato per l'occasione i piccoli eredi al trono monegasco.

La festa a "tema doppio" di Jacques e Gabriella di Monaco

Jacques e Gabriella di Monaco stanno crescendo: lo scorso 10 dicembre hanno compiuto 8 anni e, dopo aver ricevuto dei dolcissimi auguri social sia da mamma Charlene che dal profilo ufficiale di palazzo reale, sono diventati protagonisti di un party colorato e divertente. Sono stati immortalati al fianco dei genitori davanti a dei festoni personalizzati, incantando tutti con la loro tenerezza. Se da un lato il maschietto ha puntato tutto sul tema videogame con una torta dedicata a Super Mario (e un animatore vestito proprio con il suo costume iconico), la femminuccia di casa ha preferito decori e dolci ispirati al caratteristico mondo giapponese.

I look di compleanno dei principini

A essersi sottoposta a una vera e propria trasformazione per il party è stata la piccola Gabriella, diventata una geisha in carne e ossa, così da adattarsi alla perfezione al tema di compleanno da lei scelto. Parrucca a caschetto extra liscio, kimono rosso, cerone sul viso e un tocco di rossetto red: la principessina sembrava essere quasi un'altra bambina. Jacques, invece, ha sfoggiato un look "tradizionale" con pantaloni scuri, camicia azzurra e maglioncino abbinato. Per quanto riguarda Charlene, invece, questa è voluta rimanere sobria con un abito in maglia grigio, così da lasciare la scena ai figli. La famiglia dei principi monegaschi non è forse adorabile?