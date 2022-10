Jacques e Gabriella in divisa: quanto costa la scuola dei figli di Alberto e Charlene di Monaco I principini Jacques e Gabriella crescono in fretta. La principessa Charlene ha condiviso una loro foto, in cui indossano la divisa scolastica. Ma che istituto frequentano i gemellini?

A cura di Giusy Dente

Charlene di Monaco ha ripreso a pieno ritmo la sua vita e i suoi impegni, pubblici e privati. La principessa si è a lungo assentata dal Principato, generando molta preoccupazione: ha trascorso diverse settimane in Sudafrica, il suo Paese di origine, lontano da tutto e tutti. Alcuni problemi di salute l'hanno costretta a una permanenza prolungata. Fortunatamente il peggio è passato e ha fatto ritorno a casa a Pasqua: risale ad aprile scorso la prima foto con la famiglia riunita. Da quel momento è stata vista spesso sia da sola che accanto al marito, il principe Alberto: la Monte-Carlo Fashion Week, i funerali della regina Elisabetta, la sfilata di Akris alla Paris Fashion Week. Non ha rinunciato a essere presente di persona nel primo giorno di scuola dei suoi figli, i gemelli Jacques e Gabriella.

I principini tornano a scuola

Lo scorso settembre il principe Alberto di Monaco e la moglie Charlene hanno accompagnato i principini Jacques e Gabriella a scuola. I bimbi indossavano l'uniforme scolastica. Proprio con la stessa divisa, i piccoli sono stati fotografati dalla principessa: la 44enne ha condiviso lo scatto sui suoi social riflettendo su quanto i principini (che hanno compiuto 7 anni) stiano crescendo in fretta.

Che scuola frequentano Jacques e Gabriella

I figli di Charlene di Monaco e del principe Alberto frequentano la scuola elementare François d'Assise-Nicolas Barré, dove sono iscritti al secondo anno. L'istituto FANB si trova vicinissimo al Palazzo reale: è il risultato della fusione di due istituzioni educative cattoliche private nel Principato di Monaco, l'Istituzione Saint-Maur e il Collegio Francescano.

Uno dei criteri per l'ammissione, infatti, è l'assenza di esenzione per le lezioni di catechismo. L'istituto accoglie studenti di diversa età: le classi vanno dall'asilo fino alle scuole superiori, accompagnando dunque i ragazzi in tutte le fasi della crescita, dall'infanzia all'adolescenza (dai 3 ai 17 anni).

in foto: polo ufficiale dell’istituto François d’Assise–Nicolas Barré

La scuola primaria, così come tutte le altre classi, ha un rigido codice di abbigliamento, con divise uguali per tutti gli alunni. Su tutti i capi è riportato il logo della scuola. Le polo a maniche lunghe e le T-shirt costano rispettivamente 23 euro e 22 euro, ma la scuola mette a disposizione anche gilet, felpe con zip, pull-over e piumini.

Quanto costa la scuola dei gemelli

Il costo della retta scolastica è differenziato, tra chi è residente nel Principato e chi invece no. Nel primo caso è prevista un'agevolazione sul prezzo della rata trimestrale, che sale assieme al livello della classe. Nel caso dei gemellini, iscritti alla scuola elementare e monegaschi, il costo della tassa trimestrale dovrebbe corrispondere a 283 euro, come riportato sul sito. Si arriva fino ai 508 euro (o 1285 per chi non ha legami col Principato) dell'ultima classe superiore.