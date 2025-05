video suggerito

Jacques e Gabriella di Monaco adorabili in coordinato: le foto della Prima Comunione dei principini Jacques e Gabriella di Monaco hanno fatto la Prima Comunione e, come da tradizione, sono diventati protagonisti di alcuni ritratti ufficiali: ecco cosa hanno indossato per il gran giorno.

A cura di Valeria Paglionico

Sono lontani i tempi in cui i reali d'Europa si godevano i privilegi legati al loro status chiusi nell'Olimpo dei sontuosi palazzi di famiglia, ad oggi le "teste coronate" vengono considerate vere e proprie star capaci di attirare tutti i riflettori a ogni apparizione pubblica. Di recente, ad esempio, a essere finiti al centro del mirino dei media sono stati i piccoli Jacques e Gabriella, i figli gemelli del principe Alberto e di Charlene di Monaco: lo scorso weekend hanno fatto la Prima Comunione e sono stati immortalati in coordinato in due inediti ritratti di famiglia.

La Prima Comunione dei principini di Monaco

Dopo aver compiuto 10 anni lo scorso dicembre, per Jacques e Gabriella di Monaco è arrivato il momento di fare la Prima Comunione. Domenica 11 maggio sono diventati protagonisti di una cerimonia privata presso la Cattedrale dell'Immacolata Concezione e, poco dopo aver ricevuto il sacramento, hanno posato per due ritratti ufficiali, uno in cui sono apparsi accanto alla mamma e al papà, l'altro in cui sono soli e si tengono per mano. Sebbene in molti abbiano pensato che entrambi gli scatti siano stati realizzati col fotoritocco (viste alcune imperfezioni e l'assenza di folla fuori la chiesa), tanto è bastato per raccontare sia la solennità dell'evento che la dolcezza dei due principini monegaschi.

La famiglia reale di Monaco

Cosa hanno indossato Alberto e Charlene per la Prima Comunione dei figli

I principini Jacques e Gabriella si sono vestiti coordinati per il gran giorno, indossando l'abito religioso tradizionalmente richiesto per ricevere la Primo Comunione, il saio bianco con la croce di legno in vista sul petto, simbolo di purezza e fede. Capelli biondissimi, occhi azzurri visibilmente emozionati e manine che si stringono forti in segno di sostegno: i due gemellini non sarebbero potuti essere più adorabili. I genitori, invece, hanno lasciato trionfare l'eleganza: il principe Alberto ha scelto un completo blu navy con cravatta grigio perla, Charlene ha optato per un abito a chemisier grigio scuro con maniche a palloncino e bottoni dorati. La famiglia monegasca al completo non è forse super adorabile?

