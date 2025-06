Nina Zilli, festa di compleanno a tema Sirenetta per i 2 anni della figlia Anna Blue

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Tempo di festa a casa di Nina Zilli. La cantante ha trascorso un pomeriggio allegro e coloratissimo, per celebrare in grande stile il compleanno della sua piccola Anna Blue che ha compiuto 2 anni. La bimba, nata dalla relazione con il rapper Danti, è infatti nata il 2 giugno 2023. "Avremmo potuto chiamarti Repubblica" aveva scherzato la cantante, quando aveva annunciato il lieto evento a fan e follower sui social. Invece per lei i genitori hanno scelto un nome originalissimo, che mixa tradizione e modernità. La cantante ha organizzato per la piccola un party in giardino, in compagnia di tanti altri bambini, tutto a tema Sirenetta.

La festa di Nina Zilli per Anna Blue

Dopo il tour teatrale di marzo tra Milano e Roma e la breve esperienza televisiva a Ballando con le Stelle (conclusa in anticipo a causa di diversi infortuni), ora Nina Zilli è pronta per il Summer Tour 2025. La cantante ha in programma una serie di concerti in tutta Italia "per la solita estate di fuoco", come dice lei. Manca poco al debutto sul palco. Si partirà il 20 giugno e si andrà avanti fino ad agosto, toccando diverse città da nord a sud.

Ma in attesa di ricominciare con gli impegni professionali, la cantante si è presa una giornata da dedicare esclusivamente alla famiglia. Ha infatti organizzato una festicciola per la sua piccola Anna Blue. La bambina da 2 anni riempie la sua vita di amore e luce. L'anno scorso aveva organizzato un party a tema unicorni e con tanti fiori, per celebrare in grande stile il primo di anno di vita della piccola.

Stavolta, invece, ha scelto un tema che rimanda al mare e all'acqua, a un personaggio amatissimo dai bambini: la Sirenetta. Palloncini, decorazioni varie e ovviamente non poteva mancare una torta perfettamente abbinata al tema della festa, con le candeline da soffiare. La cantante e la baby festeggiata hanno sfoggiato un look coordinato coloratissimo, all'insegna del rosa. Rosa anche gli occhiali da sole della cantante, fan degli outfit sgargianti e coloratissimi.