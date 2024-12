video suggerito

Nina Zilli fuori da Ballando con le stelle: "Sono fiera di me, anche senza la finale. Spero vinca il mio preferito"

A cura di Ilaria Costabile

È stata una delle protagoniste di Ballando con le stelle, anche una delle concorrenti che avrebbe potuto raggiungere il podio, ma Nina Zilli si è dovuta ritirare dalla gara perché aveva bisogno di risposo dopo le multiple fatture procurate in questi mesi di prove. Nel giorno della finale dello show di Rai1, la cantante scrive un lungo messaggio su Instagram, per condensare le sue emozioni e, allo stesso tempo, fare un sentito in bocca al lupo a chi si contenderà la vittoria stasera.

Nina Zilli e l'addio forzato a Ballando

Una sfilza di foto che raccontano momenti diversi vissuti nei quattro mesi in cui Nina Zilli ha partecipato a Ballando con le stelle: dagli scatti con le amiche di sempre, alle radiografie, le fasciature, attimi di tristezza, ma anche di gioia. Lo racconta lei stessa, riportando una didascalia in cui, dopo un inizio segnato dall'ironia che la contraddistingue, ha lasciato che fossero le sue emozioni a parlare:

Sono stati 4 mesi molto intensi, mentirei se vi dicessi che fa lo stesso, che va bene così com’è andata. Se da una parte mi sto ancora mangiando le mani per gli sforzi, la fatica e il dolore immani, dall’altra so già che ho imparato tanto, sono andata oltre la mia comfort zone e ho spaccato, nonostante le costole spaccate, scusate il gioco di parole. Posso dirmi felice, stupita, forte, anche se stasera non sarò in finale. Sono andata oltre i miei limiti con 4 costole rotte in 5 punti, un’edema al piede e giù ad allenarsi e a ballare col sorriso. Preciso che il sorriso nascondeva sacrifici estremi, davvero estremi, ma era altrettanto sincero. Per fortuna che ero allenatissima, non avrei mai potuto affrontare uno sforzo fisico simile se non lo fossi stata, sono molto fiera di me anche per questo, so che chi si è rotto le ossa senza poter riposare, può capirmi.

L'incoraggiamento per la finale

La cantante continua, poi, parlando dei dolori accusati durante le prove, ai quali ha provato a non dare ascolto finché non si è dovuta fermare: "Ho ballato distrutta senza che nessuno se ne accorgesse, almeno fino a 3 costole, ho messo tutta l’anima che ho e non me ne pento". Zilli ha poi concluso con un piccolo incoraggiamento, rivolto a chi spera possa vincere la gara, pur senza specificare di chi si tratti:

Ho imparato tanto, sbattuto il muso, riso e pianto, incontrato persone speciali come diamanti puri e stronzi infiniti, pure un ladro che mi ha rubato un anello, 2 braccialetti e le medicine per le mie allergie. Sabato scorso non ce l’ho fatta a guardare la puntata, sono troppo romantica, me la sono fatta raccontare!

Questa sera ci provo. Ho una Stella preferita che spero che riesca ad aggiudicarsi la coppa. Insieme a voi mi sbatterò sul divano, ancora mezza dolorante, davanti alla tv per guardare l’ultima puntata di Ballando con le stelle.