video suggerito

Ballando con le stelle, Nina Zilli fuori dal ripescaggio: “Le costole rotte non me lo permettono, piango da ieri” Nina Zilli e Pasquale La Rocca non hanno partecipato al ripescaggio, la cantante ha scoperto di avere una nuova contusione e una costola incrinata, per cui non ha potuto riprendere la gara. Non è mancata la commozione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Ballando con le stelle di sabato 30 novembre è all'insegna dei colpi di scena, per alcuni inaspettati, come l'addio definitivo di Nina Zilli che, quindi, non ha ballato per il ripescaggio. La cantante, insieme a Pasquale La Rocca, suo maestro, stava lavorando ad una coreografia che li avrebbe portati, con molta probabilità a rientrare in gara e ballare per conquistare il podio.

Il ritiro di Nina Zilli dalla gara

La coppia aveva ripreso a ballare, dopo settimane di stop a seguito degli infortuni che avevano colpito la cantante, i due erano tornati ad allenarsi a pieno ritmo: "Le costole sono sempre rotte, si aggiusteranno con molta calma, i dolori lancinanti non ci sono più" dice Nina Zilli in una clip, le fa eco Pasquale La Rocca: "Siamo pronti a riprenderci quel posto che è nostro". La neo ballerina, quindi, commenta questo ritorno:

È incredibile quanto uno stop per il fisico, sia importante. Vedere il mio corpo reagire mi ha dato una carica incredibile, è tutto molto impegnativo e difficile.

Milly Carlucci, dopo le clip, si avvicina alla coppia dicendo: "Questo è un pezzo della storia, per provare, ieri mattina viene fuori che lei ha una brutta contusione con una costola incrinata. Il dolore, la non possibilità di recuperare, dopo le consultazioni, si è deciso che non si poteva ballare". Commossa, Nina Zilli si rivolge alla giuria dicendo:

Non posso fare altro, perché avevamo preparato una coreografia incredibile, complessa, non c'è stato tempo di pensare, solo di piangere, da ieri sto piangendo, ma sono contenta di essere qui con il sorriso.

La commozione di Pasquale La Rocca

La conduttrice, quindi, riprende la parola per fare un ulteriore annuncio: "Nina si ritira è fuori dalla gara, però voglio dirvi questo. Lei aveva preparato con Pasquale una coreografia speciale, quindi abbiamo chiesto a Giada Lini, per farvi vedere cosa stava facendo". Il tango di Pasquale La Rocca e Giadi Lini incanta la giuria e il pubblico, commuovendo Nina Zilli seduta accanto alla giuria, è il ballerino che tra le lacrime prende il microfono e rivolgendosi alla sua compagna di ballo dice:

Volevo solo dirti grazie, sei una persona fantastica, ho trovato un'amica per la vita. Sono onorato di averti conosciuta.

Le parole di Selvaggia Lucarelli su Sanremo 2025

Selvaggia Lucarelli, poi, parlando con Nina Zilli fa un suggerimento che sa anche di anticipazione: "Nina ma perché non te lo porti a Sanremo, lo fai ballare dietro di te mentre canti, tipo Repetto. Pensaci, alla serata dei duetti". Un'affermazione fatta quasi come se la giornalista fosse a conoscenza della presenza della cantante nel cast del Festival.