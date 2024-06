video suggerito

Nina Zilli, festa colorata tra fiori e unicorni per il primo compleanno della figlia Anna Blue Nina Zilli e il compagno Danti (Daniele Lazzarini) hanno organizzato una coloratissima festa in giardino per il primo compleanno della primogenita Anna Blue.

A cura di Giusy Dente

Instagram @ninazilliofficial

Il primo compleanno è un'occasione importante, da ricordare: Nina Zilli per questo ha organizzato una festa speciale per la sua piccola Anna Blue, una giornata in cui ha coinvolto tutte le persone care, all'insegna dell'allegria e dei colori. La cantante, diventata mamma il 2 giugno 2023, ha condiviso alcuni scatti del party con fan e follower.

Buon compleanno Anna Blue

Anna Blue è la primogenita di Nina Zilli e del compagno Danti (Daniele Lazzarini). I due stanno insieme dal 2019, un amore nato nel segno della musica, la loro passione comune: difatti si sono conosciuti e innamorati in una sala di registrazione, dopo un incontro casuale che si è poi rivelato fatale. La bimba è venuta al mondo nel giorno della Festa della Repubblica, difatti nel darne l'annuncio la neo mamma aveva scherzato: "Avremmo potuto chiamarti Repubblica".

Instagram @ninazilliofficial

A distanza di un anno, la coppia ha festeggiato in grande stile il primo compleanno della piccola. Hanno organizzato per lei una festicciola all'aperto, assieme ad amici e parenti, catapultati in un mondo coloratissimo fatto di palloncini, unicorni, fiori e arcobaleni. Colorati anche gli outfit dei presenti: abito multicolor per la cantante con coroncina di fiorellini tra i capelli, tutina variopinta per la baby festeggiata con cappellino coordinato, camicia decorata per il papà.

Immancabile una grande torta personalizzata a due piani, anche questa a tema unicorno e col nome della bambina. Nina Zilli e il compagno hanno scelto Anna Blue andando ad unire due nomi dal significato profondo: da un lato il tradizionale Anna che significa "grazia", "pietà", "misericordia" e dall'altro un più moderno Blue, colore simbolo di calma, tranquillità ed equilibrio.

La festeggiata ha ricevuto in regalo una piccola autovettura giocattolo. La cantante, infatti, sui social ha ironizzato:

La Lambo come regalo di primo compleanno mi sembra un po’ azzardata! Tutta colpa di papà, il solito esagerato. È stata una magica festa tra fiorellini, colori, sorrisi, sogni e unicorni. È stato un anno magico, il tuo, quello della Luna Blue, la tua, sei arrivata il 2 giugno, festa Nazionale simbolo di libertà, unità e democrazia. Che sia di buon auspicio, piccola amazzone metropolitana del mio cuore, il mondo è tuo ed è solo l’inizio.