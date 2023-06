Nina Zilli è diventata mamma per la prima volta, è nata Anna Blue: “Benvenuta al mondo” Nina Zilli e il compagno Danti sono diventati genitori. La piccola Anna Blue, loro prima figlia, è nata nel giorno della Festa della Repubblica, il 2 giugno. Sui social i primi dolci scatti di famiglia.

A cura di Elisabetta Murina

Nina Zilli è diventata mamma. La cantante ha annunciato sui social la nascita della prima figlia, avuta con il compagno Danti (Daniele Lazzarini). La piccola si chiama Anna Blue ed è venuta al mondo nel giorno della Festa della Repubblica, il 2 giugno.

Le prime immagini della piccola Anna Blue

La neo mamma ha condiviso sui social i primi scatti della figlia, nata lo scorso 2 giugno. Si tratta di foto che, come scrive Nina Zilli, mostrano "i primi attimi con noi 2 e gli ultimi prima di noi 3", dal parto in ospedale alla piccola nella culla e poi stretta tra le braccia dei genitori. La prima figlia della coppia si chiama Anna Blue, anche se scherzando la cantante ha scritto: "Avremmo potuto chiamarti Repubblica". La sua data di nascita, infatti, coincide con quella della Festa della Repubblica, anche se la bella notizia è stata data oggi, 4 giugno. Tantissimi i messaggi di affetto e i commenti arrivati in queste ore, da Tiziano Ferro a Miriam Leone, Alessandra Amoroso, Cristiana Capotondi. E anche la gioia dei neo genitori è davvero tanta.

La gravidanza di Nina Zilli e l'amore per Danti

Nina Zilli e Danti sono una coppia dal 2019 e il loro amore è nato in una sala di registrazione. Un incontro casuale che si è poi rivelato fatale per entrambi. A unirli la comune passione per la musica. A proposito del loro legame, in una intervista rilasciata a Confidenze, la cantante aveva detto: "È bello avere sempre accanto qualcuno che ami. Svegliarmi vicino a lui mi fa sentire a casa anche in albergo. Spero davvero sia per sempre". A qualche anno di distanza, l'annuncio della gravidanza, che in realtà è stato spoilerato da Biggio durante una diretta di Viva Rai2, senza che la cantante ne avesse ancora comunicato l'ufficialità. Poi il racconto della gravidanza sui social, la paura di diventare mamma e i cambiamenti del suo corpo, fino alla nascita della piccola Anna Blue il 2 giugno scorso.