Cameron Diaz mamma per la terza volta, è nato il figlio Nautas avuto con il marito Benji Madden

Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta. L’attrice ha annunciato la nascita del figlio Natuas, avuto con il marito Benji Madden. Era già mamma di Raddiz e Cardinal tramite maternità surrogata.

Cameron Diaz è diventata mamma per la terza volta. L'attrice e il marito Benji Madden hanno accolto in famiglia il terzo figlio, Natuas, dopo l'arrivo di Raddiz e Cardinal, rispettivamente nel 2019 e nel 2024, tramite maternità surrogata.

"Cameron e io siamo felici, entusiasti e ci sentiamo davvero benedetti nell’annunciare la nascita del nostro terzo figlio, Nautas Madden", ha scritto sui social il musicista nel dare la bella notizia. E ha aggiunto: "Benvenuto al mondo, figlio! Amiamo la vita con la nostra famiglia: i nostri bambini sono sani e felici, e ne siamo grati. Ci stiamo divertendo tantissimo". Tra i commenti al post anche quello della neomamma tris Cameron Diaz, che ha commentato con cinque cuori, come i membri della loro famiglia.

Cameron Diaz e Benji Madden sono diventati marito e moglie nel 2025. Cinque anni dopo hanno annunciato la nascita della loro prima figlia Raddiz e nel 2024 l'arrivo del secondogenito Cardinal, entrambi tramite maternità surrogata. L'attrice in più occasioni aveva parlato del fatto di essere diventata mamma per la prima volta a 47 anni, come in un'intervista a BBC Radio 2: “Le donne che hanno figli della mia età sono, tipo, letteralmente più giovani di 20 anni, ed è una situazione interessante in cui trovarsi perché io non ho quell’età. E va benissimo così. Ma voglio sentirmi vitale in quel modo per mio figlio".