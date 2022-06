Nina Zilli parla del suo amore con Daniele Lazzarin: “Spero sia per sempre” Nina Zilli parla della sua storia d’amore con Daniele Lazzarin, conosciuto nel 2019. Da quel momento i due stanno insieme e la cantante ha dichiarato: “Spero sia per sempre”.

A cura di Ilaria Costabile

Nina Zilli è sempre stata particolarmente restia a raccontare il suo privato, eppure in un'intervista rilasciata al settimanale Confidenze, la cantante ha parlato della sua storia d'amore con il fidanzato Daniele Lazzarin. I due stanno insieme dal 2019 e il loro rapporto va a gonfie vele.

La storia d'amore di Nina Zilli

Il loro amore è nato in una sala di registrazione, da un incontro fortuito che poi si è rivelato fatale. La cantante si è sbilanciata raccontando il suo privato al settimanale, dichiarando che spera questa storia possa essere per sempre e rivelando di sentirsi appagata al fianco del rapper e produttore musicale, con cui per l'appunto condivide anche la passione per la musica:

È bello avere sempre accanto qualcuno che ami. Svegliarmi vicino a lui mi fa sentire a casa anche in albergo. Dany mi chiama Chiara, non Nina. Anzi, quasi sempre mi chiama ‘Amoor'. Con Dani spero davvero sia per sempre.

Danti, che è il nome con cui Daniele Lazzarin è conosciuto anche sui social, chiama la cantante non con il nome d'arte con cui tutti la conosciamo, dal momento che, infatti, all'anagrafe il suo nome è Maria Chiara Fraschetta.

Gli amori di Nina Zilli

I trascorsi romantici di Nina Zilli non sono mai stati al centro delle cronache rosa, sebbene non siano mancati anche personaggi noti al suo fianco. Per un certo periodo, infatti, ha avuto una liaison con il cantante Neffa, durata giusto qualche mese, mentre precedentemente aveva avuto una storia lunga sette anni con il musicista Riccardo Gibertini. Amori importanti, ma è con il suo Daniele che la cantante pare aver trovato una certa felicità. I due, che al momento non hanno figli, convivono da tempo e il loro progetto più immediato è semplicemente quello di tutelare il loro rapporto e viversi ogni istante di questa meravigliosa storia nata per caso.