Michelle Hunziker e il rapporto con l’ex Eros Ramazzotti: “Il sentimento cambia ma è sempre amore” Michelle Hunziker parla su Instagram del rapporto con il suo ex marito Eros Ramazzotti: nonostante il sentimento sia mutato, continua ad essere amore. Per questo il cantante ha scelto lei e la loro figlia Aurora per il nuovo videoclip di Ama.

A cura di Gaia Martino

Eros Ramazzotti è tornato in radio con un nuovo brano, Ama, e nel video musicale, tra le donne che ballano, ci sono anche la sua ex moglie Michelle Hunziker e la figlia Aurora. Si tratta di un inno alla libertà e all'amore ed è per questo che ha chiesto alla conduttrice di partecipare, come ha raccontato lei stessa nelle sue IG story: "26 anni dopo Più bella cosa l'amore è cambiato ma è sempre amore".

Le parole di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, protagonista del nuovo video musicale di Ama di Eros Ramazzotti, ha parlato dell'amore che prova per il suo ex marito nonostante la rottura definitiva ad inizio anni 2000. Oggi sono legati da un rapporto di amicizia sincera e solidale, anche grazie al bene che provano per la figlia Aurora. La conduttrice televisiva ne ha parlato ancora una volta oggi attraverso le sue IG story raccontando i retroscena della sua partecipazione al videoclip.

Qualche mese fa mi è arrivato un messaggio da Eros che mi chiedeva "Ti va di partecipare al mio video?" Dissi "si certo". Il giorno del video mi svegliai presto, mi dissi "che bella la vita".

26 anni dopo "Più bella cosa", la canzone che Eros Ramazzotti le ha dedicato, il sentimento che li unisce è ancora forte, nonostante non siano più una coppia.

26 anni dopo "Più bella cosa" le cose sono cambiate, si sono evolute e il messaggio del video di Eros è potentissimo. L'amore cambia, si evolve ma è sempre amore. E le persone che ti hanno dato qualcosa di importante nella vita vanno salvate, amate. Non è più periodo di dannarsi dietro pensieri brutti, farsi la guerra, le invidie. Basta, si sta da dio a volersi bene. È bellissimo.

Michelle Hunziker ha poi concluso, raccontando della sorpresa ricevuta una volta arrivata sul set di Ama: "Poi sono arrivata sul set e mi ha fatto la sorpresa che c'era Aurora. Ama è una canzone bellissima e sarà la mia nuova colonna sonora".

Il bacio 20 anni dopo la separazione

Lo scorso inverno si è parlato a lungo di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e del loro rapporto speciale. Nello show della conduttrice Michelle Impossible il cantante è stato uno degli ospiti più attesi: mercoledì 16 febbraio, dopo aver cantato sul palco Fuoco nel fuoco, si è divertito a chiacchierare con la sua ex moglie. "Siamo amici, siamo qui per coronare questa amicizia" disse lei prima di stampargli un bacio sulle labbra.