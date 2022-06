La fuga d’amore di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, baci bollenti e complicità in Sardegna Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini vivono ormai la loro storia d’amore senza più nascondersi. Il settimanale Chi ha paparazzato la showgirl e il medico durante una fuga d’amore in Sardegna dall’atmosfera decisamente bollente, tra baci, coccole e tanta complicità.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

La storia tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini procede a gonfie vele. Lo testimoniano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi che ritraggono la showgirl e il medico più complici che mai, durante una romantica vacanza in Sardegna, che arriva a poca distanza da un'altra fuga d'amore nelle acque cristalline dell'isola.

Le foto di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini in Sardegna

Non sembrano più volersi nascondere Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini che, dopo l'inizio della frequentazione lo scorso marzo, vivono ora la storia d'amore in tranquillità. Per la prima volta entrambi hanno iniziato a pubblicare sui social qualche timido scatto della loro romantica fuga, pur senza mostrarsi direttamente. Nessuna dedica o selfie insieme, ma ormai dubbi non ce ne sono. Ad osare decisamente di più sono stati gli scatti dei paparazzi di Chi, che hanno pizzicato la coppia durante un gita in barca a largo delle acque dell'Isola di Mortorio. I due appaiono ancora più complici della loro ultima vacanza in Sardegna e l'atmosfera sembra essere diventata decisamente più calda.

(Foto dal settimanale Chi)

Stando al settimanale, la showgirl avrebbe raggiunto il fidanzato in Sardegna, dopo una vacanza in Sicilia con le amiche. Lui invece per lavoro sta per diversi mesi sull'isola. Insieme hanno noleggiato un gommone e si sono concessi una giornata all'insegna del relax, tra baci bollenti, coccole, abbracci e risate, apparendo più complici che mai.

L'amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

(Foto dal settimanale Chi)

La showgirl e il medico hanno iniziato a frequentarsi lo scorso marzo, a poca distanza dalla fine della storia di Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi. Inizialmente in segreto, tra voci che si rincorrevano sulla loro frequentazione, la coppia ha poi iniziato a essere paparazzata dal settimanale Chi. Una fuga d'amore a Parigi, con un bacio che ha ufficializzato la loro relazione, poi weekend romantici in Sardegna, tra cui l'ultimo, che preannuncia un estate decisamente bollente e all'insegna dell'amore. Tra i due, infatti, sembra esserci parecchia complicità e la voglia di continuare a conoscersi e passare del tempo insieme.