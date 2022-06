La prima estate di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, carezze e abbracci in Sardegna La bella stagione di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è cominciata; una “stagione dell’amore” come quella di Franco Battiato, che viene e va, ma in questo caso viene e resta.

La storia tra Michelle Hunziker e il bel medico Giovanni Angiolini non è ancora ufficiale, ma ormai tra le storie che i due pubblicano su Instagram e soprattutto le foto apparse su "Chi" questa settimana, nessuno ha più dubbi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 15 giugno, li ha immortalati su uno yacht all'Asinara. La bella stagione di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è cominciata, una "stagione dell'amore" come quella di Franco Battiato, che viene e va, ma in questo caso viene e resta.

Le vacanze in Sardegna di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

Secondo quanto riportato dalla rubrica "Chicche di Gossip" di Chi, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sarebbero partiti con lo yacht da Stintino, la punta est della Sardegna, per fare tappa lungo le acque dell'Isola dell'Asinara per un bel bagno rigenerante. La coppia non ha ufficializzato ancora il loro amore, ma le immagini di Chi valgono ben più di mille parole. Secondo il racconto del magazine di gossip, la coppia avrebbe poi concluso questa bella gita romantica nel porto con una cena a base di ostriche, consumata sempre in barca e poi baci al tramonto. Che estate di fuoco per questa nuova coppia del mondo dello showbiz.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non si nascondono più

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono usciti dalla penombra, dopo aver tutelato la prima parte della separazione da Tomaso Trussardi. I due erano già stati paparazzi in precedenza, non hanno ancora ufficializzato con comunicati e interviste, ma hanno dato il via al classico battage attraverso i reportage del gossip.

La coppia paparazzata a Milano

La coppia, prima delle immagini dallo yacht, è stata immortalata a Milano, durante un aperitvo, e poi in un weekend a Parigi, la capitale dell'amore e del romanticismo. Michelle Hunziker ha ritrovato se stessa grazie all'amore del bel chirurgo e ortopedico: il suo sorriso è una dimostrazione palese.