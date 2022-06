Le foto di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: “Impossibile guardare un tramonto e non sognare” Hanno trascorso il weekend insieme la conduttrice e il chirurgo che l’ha fatta di nuovo innamorare. Lo testimoniano le foto pubblicate sui rispettivi social, che immortalano lo stesso romantico tramonto.

A cura di Giulia Turco

Michelle Hunziker e la sua nuova fiamma il chirurgo Giovanni Angiolini sono sempre più innamorati. La coppia sta abbandonando ogni tensione e ormai non si nasconde più. Nonostante non sia ancora arrivata una conferma ufficiale dai diretti interessati sancita da uno scatto di coppia, sono già finiti i tempi delle fughe dai paparazzi. I due innamorati concedono ai loro follower sui social più di un indizio che lascia intendere l'inizio di una delle più romantiche storie d'amore.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, due cuori e un tramonto in barca

Hanno trascorso il weekend insieme la conduttrice e il chirurgo originario di Cagliari che ha fatto innamorare di nuovo Michelle. Le foto pubblicate sui rispettivi profili Instagram infatti tradiscono un programma più che romantico. In mezzo ad un mare da sogno, – sembrerebbe quello della Sardegna, – Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono concessi una cena a base di pesce a bordo di un'imbarcazione. Fermi al porto, i due innamorati hanno condiviso una Story immortalando lo stesso scorcio: "È praticamente impossibile guardare un tramonto e non sognare", scrive il chirurgo brindando al suo nuovo amore con ostriche e champagne.

Ora non si nascondono più

Non è difficile immaginare che la showgirl abbia preferito tutelare la sua privacy, in particolare quella della sua famiglia e delle piccole Sole e Celeste, dopo aver reso pubblica la sua separazione dal marito Tomaso Trussardi. Ecco perché, il suo nuovo amore è rimasto in penombra in un primo momento. I due sono stati paparazzati durante gli incontri furtivi in hotel a Milano, poi dopo un weekend romantico a Parigi. Arriva un momento però in cui la sua serenità per Michelle viene prima di tutto e questo concetto ora coincide con il bel chirurgo ortopedico di origine sarda che, dopo una tormentata convivenza in lockdown e un matrimonio che è andato pian piano a sgretolarsi, ha saputo permetterle di tornare ad amare se stessa.