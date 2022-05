Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, fuga d’amore a Parigi: il bacio che ufficializza la relazione Continua la storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. La conduttrice e il medico si sono concessi un breve viaggio a Parigi. Il settimanale Chi ha immortalato il bacio, che ufficializza la relazione.

A cura di Daniela Seclì

Continua la relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti che li ritraggono felici e innamorati a Parigi. I due si sono concessi un soggiorno romantico. Sul magazine diretto da Alfonso Signorini, tutti i dettagli della fuga d'amore.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, l'amore continua

Nonostante i diretti interessati siano ancora restii a parlare della loro relazione, ci pensano i paparazzi ad aggiornare gli italiani sulle loro vicende sentimentali. Michelle Hunziker, reduce dalla fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, sembra aver trovato nel chirurgo ortopedico ed ex concorrente del Grande Fratello, l'altra metà della mela. Secondo i dettagli riportati dal settimanale Chi, i due sarebbero partiti dall'Italia separatamente, probabilmente per non dare nell'occhio, poi si sarebbero ritrovati in un hotel di Parigi:

"Da quel momento la Hunziker e Angiolini sono usciti mano nella mano, fra baci, abbracci e tenerezze. Nel pomeriggio hanno fatto un giro turistico, andando a visitare anche la Tour Eiffel, e la sera, elegantissimi, hanno assistito a uno spettacolo al Moulin Rouge. Il giorno dopo si sono dovuti tristemente salutare in vista del rientro in Italia. Michelle vive a Milano, Giovanni lavora a Cagliari".

Dal bacio con la mascherina al viaggio a Parigi: l'amore tra Hunziker e Angiolini

Il gossip su Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è cominciato a circolare lo scorso marzo, quando i due sono stati paparazzati mentre si scambiavano un bacio con le labbra coperte dalla mascherina. Ad aprile, invece, il settimanale Chi li ha paparazzati mentre si incontravano segretamente in albergo. Arrivavano separatamente in un hotel di Milano e uscivano, sempre separati, solo il giorno seguente. In queste ore, sono state diffuse le foto che li ritraggono felici a Parigi. Il bacio, stavolta davvero inequivocabile, ufficializza la relazione. Hunziker aveva confidato:

"Mi piace buttarmi, bruciarmi, investire nei sentimentI. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore, perché fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo. Quelli che dicono “Ho sofferto, mi chiudo”, fanno una vita sacrificata. Io mi innamoro, brucio, certo la caduta è terrificante, ma poi mi rialzo".

Non è detto che dopo la pubblicazione di queste foto, la conduttrice non decida di raccontare pubblicamente l'incontro con questo uomo che le sta facendo battere il cuore.