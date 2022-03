Michelle Hunziker bacia un altro uomo dopo Tomaso Trussardi, è l’ex gieffino Giovanni Angiolini Michelle Hunziker archiviata la storia con Tomaso Trussardi torna a far battere il suo cuore, è stata beccata dal settimanale Bunte mentre bacia un altro uomo: è Giovanni Angiolini, ex concorrente del GF.

A cura di Gaia Martino

Michelle Hunziker dopo la separazione da Tomaso Trussardi si consola tra le braccia di un nuovo amore, Giovanni Angiolini. La notizia è stata lanciata dal settimanale tedesco Bunte che li ha beccati mentre si scambiavano un tenero bacio. A poco meno di due mesi dall'annuncio della separazione, la conduttrice sembra aver archiviato definitivamente il matrimonio. Oggi sarebbe già impegnata con il medico più bello d'Italia, ex concorrente del Grande Fratello 14.

Il bacio tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

Bunte, settimanale tedesco, lancia l'indiscrezione con tanto di foto: "Questo è il nuovo amore di Michelle Hunziker" titola, poi mostra la famosa conduttrice che bacia Giovanni Angiolini, il medico più bello d'Italia che ha partecipato al Grande Fratello 14. Dopo il matrimonio naufragato con Tomaso Trussardi, Michelle torna a far battere il suo cuore con un uomo che il settimanale descrive come ‘una divinità romana‘, per i suoi addominali scolpiti. A rendere pubblica la fotografia del bacio è il settimanale Chi, attraverso le storie del suo profilo Instagram.

Chi è Giovanni Angiolini

Giovanni Angiolini è il medico più amato dalle italiane, attratte dal suo bel fisico e dai suoi occhi di ghiaccio. Si è fatto conoscere dal pubblico televisivo nella Casa del Grande Fratello, nel 2015, avventura nella quale ha conosciuto Mary Falconieri con cui ha avuto una relazione, finita burrascosamente dopo il reality. Specializzato in ortopedia, traumatologia, chirurgia protesica e traumatologia sportiva, il classe '81 è sardo e stando alle informazioni fornite sul suo profilo Facebook, lavora come Chirurgo Ortopedico presso la Casa di Cura Villa Igea ad Acqui Terme, in Piemonte. Dopo l'ex gieffina, è stato fidanzato con la modella Nieves Bolos, storia poi giunta al capolinea. Oggi il medico a quanto pare ha conquistato la conduttrice di successo Michelle Hunziker.