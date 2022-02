Michelle Hunziker e la fine con Tomaso Trussardi: “Dopo la separazione, ti senti una fallita” Michelle Hunziker si racconta al Corriere della Sera dopo la separazione da Tomaso Trussardi: “Quando chiudo la porta di casa, il dolore rimane”.

Michelle Hunziker si racconta al Corriere della Sera, in una lunga intervista firmata da Renato Franco. La fama, il passato, la voglia di emergere, ma soprattutto il presente. La separazione da Tomaso Trussardi, che ancora fa male: "Tutte le separazioni sono dolorose, fanno malissimo, sono difficili da superare perché ti senti fallita. Mi ritengo fortunata perché in un momento difficile come questo ho qualcosa su cui concentrarmi e che mi distrae, poi certo quando chiudo la porta di casa la sera il dolore rimane".

Il racconto

Michelle Hunziker ha spiegato che la separazione da Tomaso Trussardi le ha causato non pochi problemi e ha citato i manuali di psicologia. L'intervistatore pone l'accento sulle recenti uscite di Trussardi: "Forse ha parlato un po' troppo?":

I manuali di psicologia insegnano che due sono le cose che stressano emotivamente di più l'essere umano: la morte e la separazione.

Il punto sulla carriera

C'è anche lo spazio per poter parlare della carriera e di come tutto è cominciato. I manifesti di Roberta: "Ho fatto quella campagna pubblicitaria ignara di quello che sarebbe successo, era una morta di fame e dovevo pagare l’affitto. Non mi sembrava vero che mi avessero scelto tra 300 ragazze, e non mi dovevo nemmeno vergognare perché ero convinta che nessuno mi avrebbe riconosciuto. Invece poi hanno cercato il volto dietro il culo. L’anonimato è durato tempo zero. Ho fatto la modella per caso, quando invece ho fatto i primi casting a Mediaset, ho frequentato i primi studi televisivi e ho capito che mi piaceva fare tv". Ma non è mai stata ossessionata dalla fama:

A me la fama è caduta addosso, non l’ho cercata. La polarità è stata una conseguenza, non era il mio obiettivo. Ho voluto fare ciò che mi appassiona e mi rende felice, ho rinunciato a tanto per raggiungere certi traguardi, spesso bisogna anche essere disposti a fare cose che non ci piacciono. Oggi sento molti giovani che dicono di voler fare solo quello che li appassiona, ma non è così. Non puoi pensare di arrivare in vetta in elicottero, devi faticare. Bisogna capirlo, e divertirsi anche nelle difficoltà.

Mercoledì, Michelle Hunziker debutta su Canale 5 in prima serata con Michelle Impossible, il suo primo one woman show in due puntate.