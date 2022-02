Michelle Hunziker su Tomaso Trussardi: “Una separazione è sempre un lutto da affrontare” Michelle Hunziker racconta la sofferenza nella scelta di separarsi da Tomaso Trussardi, dopo dieci anni di matrimonio e la nascita di due bambine: “È difficile, perché ti senti fallita, ma è anche un nuovo inizio”.

A cura di Ilaria Costabile

Michelle Hunziker torna nel salotto di Silvia Toffanin per un'intervista a tu per tu, che arriva dopo un periodo particolarmente intenso e segnato da alcune svolte importanti nella sua vita professionale e sentimentale. Da poco, infatti, la showgirl e Tomaso Trussardi hanno comunicato di aver messo fine alla loro relazione, durata dieci anni e da cui sono nate due bambine.

La fine del matrimonio con Tomaso Trussardi

La storia d'amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembrava procedere a gonfie vele, nonostante nell'ambiente era difficile mettere a tacere le voci di una crisi, smentite in più occasioni dai diretti interessati, fino all'annuncio della coppia, che di comune accordo ha deciso di percorrere strade diverse. La showgirl, però, non nega la difficoltà del momento: "Una separazione è sempre un lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio. Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare. Voglio tanto bene a Tomaso e gliene vorrò sempre". Nonostante abbia alle spalle la fine di un precedente matrimonio, quello con Eros Ramazzotti, non è servito a lenire la sofferenza di una decisione così definitiva:

Quando affronti una separazione a 23 anni vivi tutta la parte emotiva con una potenza distruttiva immensa: ti senti morire dentro. Oggi ho l’esperienza di vita dalla mia parte, ma lasciarsi rimane sempre una grande sofferenza.

Michelle Hunziker pronta per un nuovo show

Michelle Hunziker sarà protagonista del suo primo show che andrà in onda in prima serata su Canale 5, una vera e propria prova per la conduttrice che dovrà approcciarsi con un vero e proprio varietà, pronta a ballare, cantare e accogliere numerosi ospiti nel suo "Michelle Impossible". Come confermato anche nel salotto di Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo farà visita alla showgirl in trasmissione, ma presenzierà anche Eros Ramazzotti e, ovviamente, la figlia Aurora.