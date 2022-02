Michelle Hunziker pronta allo show su Canale 5, ospiti anche Eros Ramazzotti e Aurora È tutto pronto per lo show su Canale 5 “Michelle Impossible”, in onda il 16 e il 23 febbraio. Ospiti i volti di punta di Mediaset, ma anche la reunion familiare con l’ex marito e la figlia.

A cura di Andrea Parrella

Michelle Hunziker torna in prima serata con Canale 5 e lo farà con uno show tutto suo. "Michelle Impossible", si gioca di fantasia per il titolo di un programma che punta a proiettare la presentatrice svizzera verso una consacrazione da solista che negli ultimi anni ha cercato in vari modi, mostrando il coraggio di mettersi in gioco, incappando spesso in progetti poco fortunati o situazioni sfavorevoli.

Lo show di Hunziker su Canale 5

Per Michelle Impossible, lo show in due serate in onda mercoledì 16 e mercoledì 23 febbraio su Canale 5, si fanno le cose in grande e, oltre a un parterre di ospiti di tutto rispetto, ci sarà anche occasione per una reunion familiare sul palco, come svelato da uno spot in queste ore in onda sulle reti Mediaset. Per lei ci saranno, infatti, sia Eros Ramazzotti che Aurora Ramazzotti, che certamente contribuiranno a determinare un momento di grande attesa da parte del pubblico, visto il matrimonio che ha visti legati il cantante e la conduttrice, da cui è nata appunto Aurora. Una relazione terminata dopo diversi anni, che ha naturalmente lasciato il segno sulla vita di entrambi e si è risolta in un rapporto sereno.

Gli ospiti di Michelle Impossible

Ma non è tutto, perché il parterre di ospiti del programma sarà ricchissimo e testimonia l'enorma impegno di Mediaset in questa operazione. Innanzitutto Katia Follesa e Michela Giraud, che saranno spalle di Hunziker e protagoniste in entrambe le serate. Poi parte del cast reduce dall'esperienza di All Together Now, la Hunziker, con J-Ax, Rita Pavone e Anna Tatangelo sul palco insieme alla conduttrice.

E ancora Mediaset mobiliterà tutti i volti di punta, visto che verranno coinvolti Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Così come ci saranno tutta una serie di nomi più o meno legati alla carriera della conduttrice, da Ambra Angiolini, Serena Autieri, Andrea Pucci, la Gialappa’s Band, il mago Forest e anche Nicola Savino.