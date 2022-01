Dalle nuove passioni al Natale separati, come è finita tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi A poche ore dall’annuncio, emergono alcune ricostruzioni sulle ragioni che avrebbero portato alla fine della storia tra Hunziker e Trussardi, durata più di dieci anni.

La fine della storia tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è la notizia di gossip di queste ore, con la coppia che ha annunciato una chiusura dei rapporti attraverso una nota stampa stringata, riportata dall'agenzia Ansa il 18 gennaio. Una decisione che i due hanno deciso preso a dieci di distanza dall'inizio di una relazione coronata da un matrimonio e la nascita di due figlie, che finisce in modo consensuale ma senza particolari ragioni.

Il silenzio di Michelle Hunziker dopo l'annuncio

In queste ore, tuttavia, mentre dai profili social di Hunziker arrivano pubblicità a prodotti di bellezza e un ragionevole silenzio in merito a qualsiasi precisazione ulteriore, emergono alcuni dettagli grazie a una ricostruzione pubblicata da Michela Proietti sul Corriere della Sera, che disegna i tratti della distanza venutasi a creare tra Hunziker e Trussardi nei mesi scorsi.

Le fughe di Tomaso Trussardi a Bergamo

Tutto sarebbe iniziato in particolare un anno e mezzo fa, quando le incomprensioni fisiologiche in un rapporto sono state probabilmente acuite dall'effetto pandemia, nonostante la narrazione della coppia durante il lockdown fosse stata quella di una famiglia serena e unita. Col tempo il rapporto sarebbe stato affetto da "ripicche, silenzi e porte chiuse, distanza fisica". Trussardi è stato avvistato sempre più spesso a Bergamo, mentre Michelle Hunziker, per ragioni lavorative e familiari, ha trascorso molto tempo a Milano con le figlie. Pare che alla base delle divergenze vi fossero amicizie non condivide, progetti lavorativi incompatibili e un diverso stile di vita tra una showgirl e solare donna di spettacolo che si è confrontata con l'introverso Trussardi.

Le vacanze natalizie da separati

La spaccatura nella coppia si è allargata con il passare dei mesi e con l'ingresso nella vita di Hunziker di nuove passioni e interessi, su tutti quello delle arti marziali, ampiamente documentato sui social. E mentre Tomaso Trussardi trascorreva molto tempo a Reggio Emilia per ragioni di lavoro, Michelle Hunziker si è trovata alle prese con numerosi progetti televisivi che l'hanno tenuta a Milano. Significative in questo senso, come riporta il Corriere, le vacanze natalizie a cavallo tra il 2021 e il 2022 che i due hanno trascorso da separati, evidentemente maturando la decisione di comunicare la fine.

La scelta di separarsi

Da questo contesto è maturata la decisione di annunciare la fine della relazione il 18 gennaio. Attraverso una nota congiunta, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno comunicato la fine della loro relazione parlando della decisione votata alla modifica del "nostro progetto di vita". Resta l'impegno "a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine". Queste le parole affidate dalla coppia alla stampa: