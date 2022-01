Tomaso Trussardi dopo Michelle Hunziker commenta ironico il gossip sulla sua nuova “fiamma” Mentre la rivista di Signorini imbastisce doppie pagine di servizio sulla sua vita privata, Tomaso Trussardi scherza affettuosamente sui social con Michelle Hunziker. E commenta ironicamente le voci che lo vorrebbero già vicino ad un’altra donna: “Un aiuto per spegnere le nuove fiamme”.

A cura di Giulia Turco

Il gossip su Tomaso Trussardi e il suo nuovo presunto flirt dopo Michelle Hunziker arriva alle orecchie del diretto interessato. Il pettegolezzo sulla nuova "fiamma" dell'imprenditore trova spazio sulle pagine di Chi, rivista di Alfonso Signorini che dedica un intero servizio al weekend tra la nave di Trussardi insieme al gruppo di lavoro di Elisabetta Franchi, con tanto di foto. Nella storia della rottura fra Trussardi e Michelle, si inserisce un nuovo tassello, l'assistente della stilista, che casualmente assomiglia moltissimo alla conduttrice.

Trussardi sul flirt con l'assistente di Elisabetta Franchi

Mentre la rivista di Signorini imbastisce per filo e per segno doppie pagine di servizio sulla sua vita privata, Tomaso Trussardi scherza affettuosamente sui social con Michelle Hunziker. Probabilmente sono lontani, lei è impegnata con le prove del suo ‘one woman show' Michelle Impossible che andrà in onda a febbraio su Canale 5. Si scambiano su Whatsapp video di cagnolini, li ripostano su Instagram taggandosi a vicenda in segno di un rapporto sereno e pacifico. Poi, l'imprenditore commenta ironicamente le voci che lo vorrebbero già pubblicamente vicino ad un'altra donna: "Un aiuto per spegnere le nuove fiamme", scrive scherzoso sui social. Tra le righe, una smentita di quello che non avrebbe nulla a che fare con un nuovo flirt.

(foto Chi)

Il presunto lavoro saltato per Goffredo

C'è un altro dettaglio della storia raccontata dal settimanale che non torna e che i diretti interessati si sono affrettati a smentire. È quello del presunto lavoro per Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora Ramazzotti, che sarebbe saltato per via della spaccatura nella famiglia Trussardi. “Goffredo Cerza, fidanzato di Aury, avrebbe dovuto iniziare a lavorare per Tomaso: nulla di fatto”, si legge nel servizio di Gabriele Parpiglia. “Nulla di più falso, lavoro da un anno e mezzo in un’azienda italiana nel settore automotive. Io e Tomaso ci vogliamo tanto bene”, spiega Terza sui social, “in mezzo a miliardi di fake news che girano, c’è anche questa che mi ha fatto spaccare”.