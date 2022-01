Le foto di Tomaso Trussardi con un’altra donna, il gossip dopo la rottura da Michelle Hunziker La simpatia tra Tomaso Trussardi e la bionda assistente di Elisabetta Franchi era nell’occhio del gossip da tempo. Secondo Chi, durante la vacanza tra amici a Cortina, lei non lo avrebbe perso di vista un secondo.

A cura di Giulia Turco

Le prime foto di Tomaso Trussardi single dopo la rottura da Michelle Hunziker alimentano il gossip più discusso del momento. Dopo aver annunciato pubblicamente la separazione della conduttrice, l’imprenditore si è concesso una settimana di svago a Cortina d’Ampezzo come racconta Chi con tanto di servizio fotografico, mentre Michelle è volata in Sardegna dove ha festeggiato il suo primo compleanno da single. Guarda caso, Trussardi è stato sorpreso in compagnia di una giovane donna, biondissima come Michelle, sulla quale il gossip aveva messo gli occhi da tempo.

Il primo weekend da single di Tomaso Trussardi

A quanto pare è Elisabetta Franchi ad invitare Trussardi a trascorrere qualche giorno di spensieratezza in un lussuoso chalet di Cortina. L'imprenditore e la stilista hanno stretto i rapporti proprio durante la pandemia, quando hanno trascorso diversi momenti insieme al loro team. A girare intorno a Tomaso è, in particolare, la collega e assistente di Elisabetta Franchi, che come racconta il settimanale di Alfonso Signorini, non lo avrebbe lasciato solo un secondo durante le passeggiate in montagna. A quanto pare, la diretta interessata farebbe parte del giro di conoscenza dell’imprenditore già da qualche tempo e da mesi si vociferava di una certa simpatia.

I dettagli della crisi Hunziker Trussardi

Secondo il magazine di Signorini, tra i motivi della crisi di coppia ci sarebbero mesi di discussioni alle spalle iniziati già durante il periodo del lockdown, che la famiglia aveva trascorso nella casa di Bergamo. Non solo, a quanto pare Trussardi negli ultimi mesi avrebbe vissuto anche una crisi professionale dovuta alla pandemia, che non avrebbe fatto altro gettare benzina sul fuoco. Un periodo difficile durante il quale Michelle si sarebbe allontanata dal marito e che avrebbe spinto la coppia a vivere per un periodo da separati in casa. “Aurora non ne poteva più di vedere la madre soffrire”, scrive il magazine di Signorini, spiegando che la figlia si sarebbe confidata con gli amici più stretti sulle tensioni che si respiravano in casa.

Michelle Hunziker ha confidato la crisi ad Eros Ramazzotti

La conduttrice avrebbe confidato i problemi di coppia all'ex marito Eros Ramazzotti, a conoscenza della crisi. Sarebbe stato proprio lui a suggerirle di prendersi i propri spazi dedicandosi allo sport. Così Michelle scopre il karate e non lo lascia un secondo. Il 26 dicembre, pur di allenarsi, rinuncia al tradizionale appuntamento a San Cassiano, dove in genere la famiglia trascorreva le feste di fine anno. Oltre allo sport, il lavoro. È da qui che riparte Michelle, impegnatissima da tutti i fronti. Non solo in Italia, dove dal 23 febbraio riparte con il suo programma Michelle Impossibile, e in Germania dove ha partecipato come concorrente alla versione tedesca di Lol- Chi ride è fuori.