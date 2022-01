Il compleanno di Michelle Hunziker dopo la separazione da Trussardi: “Questo amore mi commuove” Michelle Hunziker compie 45 anni e questo è il suo primo compleanno senza Tomaso Trussardi, da cui ha annunciato la separazione. La presentatrice è comunque sommersa dall’affetto di fan e familiari, prima fra tutti la figlia Aurora.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la notizia del divorzio da Tomaso Trussardi e le voci circolate negli ultimi giorni, Michelle Hunziker torna a condividere sui social un momento importante della sua vita. Oggi, 24 gennaio, è il suo 45esimo compleanno. Per la prima volta da 10 anni, a festeggiarlo al suo fianco non ci sarà il marito. La conduttrice è comunque circondata dall'affetto degli amici, dei fan e dei familiari, prima fra tutte la figlia Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker commossa dall'affetto ricevuto

Sono tanti i fan e gli amici che hanno pensato a Michelle nel suo giorno speciale. La conduttrice è stata sommersa da messaggi di auguri, soprattutto sui social, in quello che è di fatto il primo compleanno senza il marito Tomaso Trussardi, dopo la notizia della separazione arrivata qualche settimana fa. Nelle sue storie Instagram, la conduttrice si mostra quasi commossa, con gli occhi lucidi, per tutto l'affetto ricevuto: "Mi sa che dalla quantità di affetto che mi sta arrivando, questo dovrebbe essere il mio compleanno. Tutto questo amore mi sta commuovendo". Naturalmente non sono mancati gli auguri di Aurora, che sempre via Instagram ha condiviso uno scatto insieme alla madre, scrivendo: "Auguri alla mia super mami bella".

Instagram Story condivisa da Aurora Ramazzotti

La separazione da Tomaso Trussardi

"Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita", con queste parole Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la separazione. Una notizia che è arrivata inaspettata, alimentando rumors sulle motivazioni che hanno portato alla drastica decisione. I diretti interessati si erano limitati a dire, sempre con un comunicato stampa, che "la nostra separazione rimarrà un percorso comune e privata. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia". E così è stato. Nessuno dei due si è più esposto sulla vicenda, nonostante alcune voci pensassero ci fosse di mezzo Eros Ramazzotti, suo ex marito e padre di Aurora, che al momento pare essere single. Stando alle ricostruzioni del Corriere della Sera, la crisi sarebbe iniziata un anno e mezzo fa, all'epoca del primo lockdown, a causa di amicizie non condivise, progetti lavorativi incompatibili e un diverso stile di vita.