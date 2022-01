“Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti di nuovo insieme”, il cantante rompe il silenzio sul gossip Eros Ramazzotti non solo ha smentito il ritorno di fiamma con Michelle Hunziker, ma si è definito libero da ogni vincolo sentimentale. “Mi stanno fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato”.

La separazione di Michelle Hunziker da Tomaso Trussardi è uno dei gossip più discussi del momento. La coppia, riservatissima in tema di vita privata, ha annunciato la rottura tramite una breve nota stampa diffusa dall'Ansa. Nessun commento tramite i social, né da parte dei diretti interessati né dalla figlia della conduttrice Aurora. Un silenzio che non ha fatto che alimentare la curiosità sui motivi della crisi, dando vita ai gossip più fantasiosi. Tra questi, si era ipotizzato anche un ritorno di fiamma tra Hunziker e l'ex marito Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti smentisce il ritorno di fiamma con Michelle Hunziker

A diramare la voce su un loro possibile riavvicinamento era stato Dagospia che negli ultimi giorni aveva ipotizzato un ritorno di fiamma sull'onda del gossip del momento, quello che ha coinvolto Belen Rodriguez e l'ex marito Stefano De Martino. Niente da fare però per Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Il cantante non solo ha smentito categoricamente di essere tornato insieme alla conduttrice, ma si è definito libero da ogni vincolo sentimentale. "Questo è un paparazzo che mi sta fotografando con un'amica", spiega Ramazzotti in una Instagram Story come riporta Adnkronos. "Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. Sono libero. Libero: free, free, free", conclude.

Ramazzotti e Hunziker sono rimasti in buoni rapporti

Ciò non toglie che i due ex coniugi sono rimasti in ottimi rapporti, nonostante l'ormai lontana fine del loro matrimonio. A dimostrarlo, gli scatti pubblicati sui social da Aurora Ramazzotti lo scorso ottobre, che mostrano la famiglia riunita in un ristorante di Brescia. Entrambi i genitori, ai quali Aurora è molto legata, sono felici e sorridenti. Il loro amore è esploso nell’estate del 1995. Poco più di un anno dopo è nata la loro prima ed unica figlia e nel 1998 si sono sposati a Bracciano. Quattro anni dopo i due si sono separati, per poi divorziare legalmente nel 2009.