Tommazo Zorzi: “L’amicizia con Aurora Ramazzotti è chiusa, non credo ci siano spiragli per una riapertura”

Tommaso Zorzi racconta la fine dell’amicizia con Aurora Ramazzotti. I due, legati per anni, si sono allontanati per la prima volta nel 2021, per poi prendere strade diverse a distanza di qualche anno. L’influencer, però, sottolinea l’affetto che nutre ancora nei confronti della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Tommaso Zorzi è stato ospite del podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio per moda, dove i due ex gieffini e influencer si sono raccontati affrontando anche alcuni episodi lasciati un po' in sospeso, come l'amicizia che per anni ha legato Zorzi e Aurora Ramazzotti.

Tommaso Zorzi racconta l'amicizia finita con Aurora Ramazzotti

Un legame, quello tra l'influencer e la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che si è diradato nel tempo, fino ad arrivare a un distacco, ad oggi, definitivo. Lo spiega proprio Zorzi ai microfoni del podcast di Giulia Salemi, dove racconta che da migliori amici che erano, adesso non sono più in contatto:

Non è vero che l’amicizia se è vera resta intatta, ci sono amicizie che si possono chiudere e a me è successo. Parlo ad esempio di Aurora. Non siamo più amici e mi dispiace tanto perché è una persona a cui ho voluto genuinamente molto bene e alla quale non ho mai fatto del male e non dico che lei me ne abbia fatto. Però è un rapporto che è chiuso e credo che non ci siano affatto spiragli per una riapertura.

L'influencer sostiene di non nutrire risentimento, proprio perché Aurora è stata una persona che ha fatto parte della sua vita per anni e ora vederla felice, nonostante la distanza, può essere solo un piacere:

È una persona che ricordo con grandissimo affetto. Sono felice della vita che ha, perché so che era quello che voleva. Ho una sana invidia nei suoi confronti per tutta la parte di famiglia che è riuscita a costruirsi: Goffredo è l’uomo dei sogni di chiunque. Adesso ha una situazione per la quale si è spesa, perché sono insieme da dieci anni, una cosa del genere, adesso non so.

I motivi che hanno portato alla chiusura dell'amicizia

I due avevano litigato nel 2020, poco prima che Zorzi entrasse nella casa del Grande Fratello Vip e fu proprio lui a spiegare i motivi dell'allontanamento all'interno della casa. L'influencer dichiarò di non aver apprezzato il comportamento dell'amica, che durante il Covid aveva avuto la fortuna di trascorrere il tempo insieme a tutte le persone da lei amate, ma non aveva ricevuto quella telefonata o messaggio in più che si sarebbe aspettato: "Essendo la mia miglior amica ed essendo lì in casa con tutti i suoi cari, mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato" aveva raccontato. Nel 2021, poi, ci fu un riavvicinamento, che però è sfociato in un nuovo distacco, che Zorzi ha così spiegato: