Riavvicinamento tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio: “Di nuovo insieme a Roma, nessuna pausa tra loro”

Secondo Chi, Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio si sarebbero riavvicinati dopo le recenti voci di rottura. Nessuna pausa tra loro, anzi, la voglia di continuare a frequentarsi: sono stati paparazzati a Roma, dove avrebbero trascorsi alcuni giorni insieme.

Ritorno di fiamma tra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio. Dopo le voci di rottura, risalenti allo scorso aprile, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip e il nuotatore olimpico sono stati avvistati di nuovo insieme dal settimanale Chi. Una relazione, la loro, vissuta per lo più lontana dai riflettori e che sarebbe tutt'altro che arrivata al capolinea.

Le immagini del settimanale Chi mostrano i due per le strade di Roma complici e affiatati. Stando a quanto si legge, avrebbero trascorso diversi giorni insieme "fianco a fianco" condividendo la quotidianità della routine, dagli allenamenti all'alba al rientro in hotel insieme. Tra loro quindi non ci sarebbe nessuna pausa, anzi, la voglia di continuare a conoscersi e frequentarsi. Ad aprile si era parlato di una rottura dopo un periodo di "crisi profonda", come era stata descritta da Giuseppe Candela. Nessuna conferma o smentita era mai arrivata sull'argomento, ma a distanza di mesi le immagini sembrano parlare chiaro.

Di Giorgio e Zorzi avevano ufficializzato la loro storia d'amore lo scorso settembre, pubblicando la prima foto insieme sui social. Poi avevano deciso di vivere la relazione lontano dai riflettori, cercando di proteggerla da occhi indiscreti. Ad aprile si era diffusa la notizia di una presunta rottura, a cui sarebbero arrivati dopo una "crisi profonda e insanabile". Il loro legame, in realtà, era destinato dal 2020: all'epoca Zorzi era entrato nella casa del GF Vip come concorrente e anche Di Giorgio era stato contattato, ma la sua partecipazione era saltata all'ultimo momento. Lo stesso Zorzi, ignaro di tutto, aveva comunque speso parole di stima per l'atleta, definendolo in seguito "una persona estremamente intelligente e intraprendente". Di Giorgio ha 35 anni ed è un volto noto non solo per la cronaca rosa ma soprattutto per i suoi traguardi sportivi: nuotatore professionista di alto livello, ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, collezionando ori ai Giochi del Mediterraneo e argenti europei.