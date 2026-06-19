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Tommaso Zorzi vende piatti e tovagliette e consiglia: “Non sognate la TV, non si guadagna”

Tommaso Zorzi scrive un nuovo capitolo della sua vita professionale. Ha creato una linea di articoli per la casa. Il suo sguardo sul mondo della TV è disilluso: “Un tiktoker guadagna di più di un conduttore medio”.
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A cura di Daniela Seclì
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Tommaso Zorzi sta esplorando nuovi territori lontani dai social e dalla TV. Il trentunenne ha creato Pina 1930, nome e anno di nascita della nonna, una linea di articoli per la tavola come piatti e tovagliette. Secondo quanto sostiene, questo progetto starebbe ottenendo un ottimo riscontro, tanto da avere qualche difficoltà nella gestione. Ospite di Say Waaad?, programma di Radio Deejay, è apparso entusiasta di questo nuovo capitolo della sua vita professionale: "Ci tengo tanto. Sono laureato in economia, ho dato un senso al famoso foglio di carta che i miei genitori hanno tanto insistito che avessi".

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip e volto del programma Cortesie per gli ospiti ha anche smontato il mito della carriera televisiva come fonte di guadagno. Con estrema sincerità, ha chiarito che i ricchi compensi sono una leggenda metropolitana: "Si guadagna di più sui social, a meno che non sei tra quei quindici super big che hanno super contratti. Un tiktoker guadagna di più di un conduttore medio".

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Quando gli è stato fatto notare che sta mettendo in crisi coloro che hanno il sogno di lavorare in TV, è stato lapidario: "Spero ce l'abbiano in pochi, è molto difficile". Insomma, ciò che emerge dalle parole di Tommaso Zorzi è uno sguardo ormai disilluso sul mondo dello spettacolo, che va avanti a gettoni di presenza e stipendi tutto sommato nella media se non si appartiene alla rosa dei big.

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Un altro aspetto che Zorzi sottolinea è che in fondo in TV la meritocrazia non è scontata: "È un lavoro che dipende da chi decide che tu in quel momento possa fare qualcosa o meno. In Tv tu puoi essere bravissimo ma se nessuno ti mette a condurre un programma, nessuno ti vedrà mai condurre". Al contrario, ritiene che sui social "decidi il tuo palinsesto" e quindi puoi scegliere il modo migliore per mettere in evidenza un ipotetico talento.

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