Tommaso Zorzi ritrova l’amore, i baci con il nuotatore Alex Di Giorgio: “La loro storia era scritta da anni”

Tommaso Zorzi ha ritrovato l'amore. Dopo i gossip sulla sua vita sentimentale e la smentita del presunto flirt con Andrea Consalvo, l'ex vincitore del Grande Fratello Vip è stato paparazzato insieme ad Alex Di Giorgio. Nuotatore professionista, 35 anni, avrebbe dovuto partecipare alla sua stessa edizione del reality. Il settimanale Chi li ha avvistati mentre si scambiando romantici baci sull'Isola di Pantelleria, in Sicilia, dove da alcuni anni Zorzi trascorre le vacanza.

Tommaso Zorzi ritrova l'amore, i baci con il nuotatore Alex Di Giorgio

Come mostra il settimanale Chi, Tommaso Zorzi ha trascorso l'estate insieme ad Alex Di Giorgio a Pantelleria, isola dove ha acquistato una casa. Nelle immagini, i due si scambiano romantici baci in acqua e appaiono complici insieme. Un amore, il loro, che non sarebbe nato nei mesi estivi ma che risalirebbe a tempo prima. Stando al racconto del settimanale, infatti, il nuotatore sarebbe dovuto entrare nella Casa nel 2020 come concorrente, nella stessa edizione di Zorzi, proprio per conoscerlo. L'ingresso però è poi saltato e i due non si sono mai conosciuti davanti alle telecamere. Tuttavia, pare che in seguito e più di recente ci sia stato tra loro un "contatto social", che li avrebbe portati sempre più vicini fino allo scoccare della scintilla. Sui social, tra gli scatti che raccontato le vacanze di Zorzi, anche uno che lo mostra in palestra insieme a di Giorgio.

Chi è Alex Di Giorgio, il nuovo fidanzato di Tommaso Zorzi

Alex Di Giorgio ha 35 anni ed è un nuotatore professionista. Nel corso della sua carriera ha partecipato due volte alle Olimpiadi, quelle di Londra nel 2012 e quelle di Rio De Janeiro nel 2016. In passato ha vinto un argento agli Europei, tre medaglie d'oro ai Giochi del Mediterraneo ed un argento alle Universiadi. Nel 2020 venne chiamato per partecipare al Grande Fratello, pare proprio per conoscere Tommaso Zorzi. Tuttavia, la sua partecipazione saltò poco prima dell'ingresso per motivi lavorativi e personali. "Penso che sia una persona estremamente intelligente e intraprendente. Ha saputo fare della sua personalità un lavoro e questo gli fa onore", disse riguardo a Zorzi, poi vincitore di quell'edizione.