Gossip
video suggerito
video suggerito

Alex Di Giorgio conferma la storia con Tommaso Zorzi: “Sono molto felice, ho trovato un equilibrio”

Alex Di Giorgio rompe il silenzio sulla relazione con Tommaso Zorzi e in un’intervista parla del loro rapporto, raccontando di essere contento di ciò che sta succedendo nella sua vita sentimentale: “Ho trovato un equilibrio, le cose accadono e non si possono controllare”.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Sara Leombruno
24 CONDIVISIONI
Immagine

Risale al 3 settembre un servizio pubblicato sul settimanale Chi in cui Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio erano stati paparazzati insieme in vacanza mentre si scambiavano teneri baci in acqua, fatto che suggeriva che tra loro potesse esserci una relazione. La conferma è arrivata qualche giorno fa, quando lo stesso Di Giorgio in un'intervista ha parlato apertamente della loro storia: "Sono molto felice, ho trovato un equilibrio".

La conferma di Alex Di Giorgio sulla storia con Tommaso Zorzi

Intervistato da Superguida Tv in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, a domanda diretta su Zorzi, Di Giorgio ha confermato che tra loro è in corso una relazione sentimentale, spiegando: “Sono felice, sto bene e ho trovato un equilibrio. Sono convinto che bisogna trovare un equilibrio con se stessi prima di stare bene con altre persone. Non è facile soprattutto per la vita frenetica che abbiamo al giorno d’oggi”. Sul fatto che i due siano destinati a stare, stando insieme, al centro del gossip: “Quando si è un personaggio esposto il gossip è all’ordine del giorno. Le cose accadono e non si possono controllare”.

Il precedente con Zorzi al Gf Vip

Alex Di Giorgio, 35 anni, è un nuotatore professionista con una lunga carriera internazionale alle spalle. Ha rappresentato l’Italia in due edizioni dei Giochi Olimpici, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. Nel suo palmarès figurano un argento europeo, tre ori conquistati ai Giochi del Mediterraneo e un argento alle Universiadi. Nel 2020 era stato scelto per entrare nella casa del Grande Fratello, anche con l’obiettivo di conoscere Tommaso Zorzi. L’esperienza, però, sfumò all’ultimo momento per ragioni personali e professionali. Di Zorzi, poi vincitore di quell’edizione, dichiarò: "Credo sia una persona estremamente intelligente e intraprendente. È riuscito a trasformare la sua personalità in un lavoro e questo gli fa onore".

Gossip
24 CONDIVISIONI
Immagine
AFFARI TUOI
Il gioco dei pacchi di Stefano De Martino non va in onda stasera, come cambia il palinsesto di Rai1
La folle partita di Giulia che cambia due volte e poi accetta l'offerta: "Voglio fare la donna matura"
Marianna rischia tutto e fa male: quanto ha scoperto di avere nel pacco con il numero del suo papà
La puntata del 3 settembre: Michael dalla Toscana accetta 28mila euro, ma nel pacco c'erano 75mila
Ad Affari Tuoi c'è un problema con Thanat: il thailandese da cuoco diventa tuttofare
Gennaro Marco Duello
Pompea apre la nuova edizione ma sbaglia tutto: torna a casa a mani vuote
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views