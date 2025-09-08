Alex Di Giorgio conferma la storia con Tommaso Zorzi: “Sono molto felice, ho trovato un equilibrio”

Risale al 3 settembre un servizio pubblicato sul settimanale Chi in cui Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio erano stati paparazzati insieme in vacanza mentre si scambiavano teneri baci in acqua, fatto che suggeriva che tra loro potesse esserci una relazione. La conferma è arrivata qualche giorno fa, quando lo stesso Di Giorgio in un'intervista ha parlato apertamente della loro storia: "Sono molto felice, ho trovato un equilibrio".

La conferma di Alex Di Giorgio sulla storia con Tommaso Zorzi

Intervistato da Superguida Tv in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, a domanda diretta su Zorzi, Di Giorgio ha confermato che tra loro è in corso una relazione sentimentale, spiegando: “Sono felice, sto bene e ho trovato un equilibrio. Sono convinto che bisogna trovare un equilibrio con se stessi prima di stare bene con altre persone. Non è facile soprattutto per la vita frenetica che abbiamo al giorno d’oggi”. Sul fatto che i due siano destinati a stare, stando insieme, al centro del gossip: “Quando si è un personaggio esposto il gossip è all’ordine del giorno. Le cose accadono e non si possono controllare”.

Il precedente con Zorzi al Gf Vip

Alex Di Giorgio, 35 anni, è un nuotatore professionista con una lunga carriera internazionale alle spalle. Ha rappresentato l’Italia in due edizioni dei Giochi Olimpici, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. Nel suo palmarès figurano un argento europeo, tre ori conquistati ai Giochi del Mediterraneo e un argento alle Universiadi. Nel 2020 era stato scelto per entrare nella casa del Grande Fratello, anche con l’obiettivo di conoscere Tommaso Zorzi. L’esperienza, però, sfumò all’ultimo momento per ragioni personali e professionali. Di Zorzi, poi vincitore di quell’edizione, dichiarò: "Credo sia una persona estremamente intelligente e intraprendente. È riuscito a trasformare la sua personalità in un lavoro e questo gli fa onore".