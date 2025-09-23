Stefania Orlando torna single, si era riavvicinata all’ex Marco Zechini: “Non c’è più niente da fare”

Stefania Orlando è tornata single. L’ex opinionista ha annunciato la fine del ritorno di fiamma con l’ex Marco Zechini. “Per non avere rimpianti bisogna tentare. Si è presentato lo stesso quadro”, ha spiegato riguardo le motivazioni.

Stefania Orlando è tornata single. L'ex concorrente e opinionista del Grande Fratello Vip ha raccontato che il ritorno di fiamma con l'ex Marco Zechini è arrivato al capolinea. Solo qualche mese fa, prima dell'estate, il racconto del riavvicinamento e la voglia di viversi ancora una volta: "Non credevo nelle pause di riflessione e invece nel tempo separati ho capito tante cose".

Stefania Orlando e Marco Zechini si sono lasciati

"L'estate è andata molto bene, sono tornata single", ha raccontato Stefania Orlando ospite de La Volta Buona, nella puntata in onda il 23 settembre. L'ex concorrente del GF Vip ha messo fine al ritorno di fiamma con Marco Zechini, avvocato romano, già in passato suo ex compagno. "Il nostro era un ritorno. Per non avere rimpianti bisogna tentare, darci una possibilità di vedere se una storia è realmente finita", ha spiegato. Poi ha svelato quali sono state le motivazioni che hanno portato alla decisione: "Si è presentato lo stesso quadro per cui ci eravamo lasciati. Non c'era niente da fare. Ora sono serena".

Il riavvicinamento tra i due prima dell'estate

Dopo la fine del matrimonio con Simone Gianlorenzi, Orlando aveva ritrovato l'amore con Marco Zechini, avvocato di professione, 7 anni più giovane. I primi avvistamenti insieme risalgono al 2023, prima che Orlando entrasse come concorrente al Grande Fratello. Dopo l'esperienza nella Casa, i due avevano però interrotto i rapporti: "Ci eravamo lasciati perché litigavamo spesso, mancava il dialogo, c'erano troppe incomprensioni". Qualche mese più tardi il primo riavvicinamento, dove a fare il primo passo era stato Zechini. "Pensavo non mi avrebbe fatto nessun effetto, invece aveva trovato le parole giuste. Ha saputo rispettare i miei tempi corteggiandomi a lungo".