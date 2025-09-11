Com’è cambiato il corpo di Tommaso Zorzi: “Promessa mantenuta”, lo starebbe allenando Alex Di Giorgio

Lunghe ore di allenamento, alimentazione sana e una crescente attenzione al benessere psicofisico hanno permesso a Tommaso Zorzi di mostrare sui social il suo nuovo corpo. Confrontandosi con una foto del 2020, risalente al periodo in cui faceva il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, l’influencer evidenzia un cambiamento notevole. “Promessa mantenuta”, scrive accanto allo scatto, lasciando intendere che il percorso verso questa forma fisica sia stato costruito passo dopo passo con impegno e sacrificio.

Tra i commenti, colpisce soprattutto quello lasciato dal presunto nuovo fidanzato, il nuotatore Alex Di Giorgio. "Ne riparliamo tra due mesi", scrive l'atleta, lasciando intendere che sia stato lui ad allenarlo e che questo percorso sia solo agli inizi.

Meno tv per Tommaso Zorzi, ma resta tra i più amati sui social

Quello attuale è un periodo di preparazione per Zorzi. Dopo il successo al GFVip, dove aveva dimostrato indiscutibile talento e notevole capacità di tenere la scena, benché fosse agli inizi, ha vissuto diverse esperienze televisive che però non lo hanno ancora portato sulla strada che molti immaginavano per lui e che meriterebbe. Di recente, il suo nome era stato accostato alla possibilità di un ruolo da opinionista nel nuovo Grande Fratello di Simona Ventura, ma l’ipotesi non si è concretizzata. Un’occasione mancata che avrebbe potuto valorizzare sia la sua naturale capacità di “bucare lo schermo” sia la sua conoscenza del format. Sui social, invece, resta una delle star italiane più seguite con oltre 2 milioni di follower.

Tommaso Zorzi nel privato: il momento d’oro con Alex Di Giorgio

Se la carriera televisiva resta ancora in evoluzione, sul piano personale Tommaso sta vivendo un periodo felice. È stato infatti fotografato insieme al nuotatore Alex Di Giorgio, suo nuovo compagno. I due si sarebbero avvicinati in estate ma, per ora, non hanno ancora ufficializzato la relazione. Le immagini dei paparazzi, però, hanno mostrato una forte intesa tra loro, lasciando intravedere la nascita di un legame che potrebbe trasformarsi in una storia importante.