Tommaso Zorzi torna al Grande Fratello come opinionista: cosa c’è di vero e perché sarebbe il nome giusto

Manca poco alla nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura su Canale 5. Sarà la numero 25 perché venticinque sono gli anni passati da quel settembre 2000 quando Daria Bignardi diede il via alla prima edizione, che vide trionfare Cristina Plevani (reduce dalla vittoria de L'Isola dei Famosi, il suo secondo reality). Ruolo di opinionista unico potrebbe andare a Tommaso Zorzi, riporta Affari Italiani, fortemente voluto da Ventura, ex vincitore del Gf e volto amatissimo del piccolo schermo.

Perché è plausibile pensare a Tommaso Zorzi come opinionista

Il Grande Fratello avrà inizio entro ottobre e andrà in onda di lunedì, stando alle ultime notizie in nostro possesso. Il nome di Tommaso Zorzi come opinionista unico del nuovo GF non stupisce e i motivi sono vari. Prima di tutto, è stato proprio questo reality a consacrarlo agli occhi del grande pubblico e consentirgli di proseguire una carriera sul piccolo schermo, in particolare con il gruppo Discovery. Inoltre, data la sua esperienza non brillante come opinionista (non unico) de L'Isola, sarebbe un'ottima occasione per riscattarsi in un ruolo che rispecchia molto ciò che ha sempre fatto, con enorme successo, sui suoi social: dare opinioni irriverenti e senza filtri. Infine, la conoscenza della macchina dall'interno gli potrebbe consentire di avere uno sguardo più consapevole di altri e di uscire dal perimetro (prezioso ma più ristretto) di Real Time per un'esperienza con un pubblico più ampio ed esigente.

Anche Alfonso Signorini lo avrebbe voluto nei suoi GF

"Alfonso Signorini per altro lo ha cercato più di una volta per fare l'opinionista nei suoi GF, richiesta però rispedita al mittente dai vertici Mediaset", riporta il quotidiano, rimandando tutto a un'eventuale mediazione di Simona Ventura, che con Tommaso Zorzi non condivide solo la passione per il mezzo televisivo ma anche la stessa agenzia. Riusciranno a riportare il suo volto su Canale 5 in prima serata? Al momento l'ingresso sembra libero, ma dipende anche anche da quale cortesia si voglia riservare all'ospite.